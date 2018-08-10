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Производитель «Кириешек» обогнал Mars по объему выручки
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Производитель «Кириешек» обогнал Mars по объему выручки 

Sostav.ru 32 минуты назад
Фото: Sostav.ru
Группа KDV, выпускающая продукцию под марками «Кириешки», «Бабкины семечки» и «Яшкино», в 2017 году впервые вошла в пятерку крупнейших российских производителей еды и напитков по объему выручки. Оборот группы за этот период вырос на 14%, до 109 млрд руб., что позволило KDV обогнать по этому показателю Mars, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на рейтинг Infoline.
По темпам прироста выручки KDV стала лидером среди десятки крупнейших производителей продуктов и напитков, а по обороту вошла в топ-5 рейтинга, уступив только PepsiCo (188 млрд руб.), Nestle (124 млрд руб.), ГК «Эфко» (120 млрд руб.) и Danone (115 млрд руб.).
По мнению аналитиков, результаты KDV главным образом связаны с широким ассортиментом продукции, прежде всего низкого ценового сегмента, что в условиях сокращения потребительских расходов позволяет конкурировать с другими игроками. Кроме того, рост показателей KDV также связан с консолидацией наиболее интересных для компании активов, что позволяет группе наращивать долю рынка. Так, с конца 2016 года KDV прибрела фабрики «Озерский сувенир», «Гранъ», «Глобус» и пр.
В Infoline ожидают, что темпы роста выручки KDV в ближайшие годы будут замедляться, но все равно останутся выше средних показателей по отрасли (более 5−6% в год). В результате в 2018—2020 годах компания может войти в тройку крупнейших производителей и поставщиков продуктов питания в России, прогнозируют аналитики.
Участники рынка соглашаются, что высокая выручка группы прежде всего связана с большим объемом продукции по низким ценам. Подобная стратегия позволяет KDV достигать высоких оборотов, но вряд ли обеспечивает высокую прибыльность бизнеса.
В группу KDV входят свыше десяти предприятий, которые выпускают более 300 видов продукции под брендами «Кириешки», «Бабкины семечки», «3 корочки», «Яшкино», «Бонди» и пр. Общая мощность производств KDV, по собственным данным, превышает 400 тыс. тонн продукции в год. У группы также есть собственная сеть супермаркетов «Ярче!», которая на июнь 2018 года насчитывала 540 магазинов в Сибири, Москве и Подмосковье. Основным бенефициаром KDV считается Денис Штенгелов, весной 2018 года он также стал известен как совладелец сгоревшего
в Кемерово Т Ц  «Зимняя вишня».
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