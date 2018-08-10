Гендиректор «Дом.рф» Плутник вновь возглавит совдир «Российского капитала» 

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости/Прайм. Совет директоров банка «Российский капитал» переизбрал своим председателем гендиректора «Дом.рф» (ранее — Агентства ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) Александра Плутника, следует из материалов кредитной организации.
"Избрать Плутника Александра Альбертовича председателем совета директоров АКБ «Российский капитал», — говорится в документе.
Ранее в четверг банк также сообщал, что единственный акционер «Российского капитала» в лице «Дом.рф» досрочно прекратил полномочия членов совета директоров банка и избрал новый состав в количестве пяти человек. При этом в новом совете старший вице-президент банка «Российский капитал» Александр Тарабрин сменил экс-главу банка, первого зампреда ВЭБа Михаила Кузовлева.
Из предыдущего состава совета в новый также вошли председатель совета директоров компании «РК-Строй» Артем Кузнецов, председатель правления банка и член правления «Дом.рф» Артем Федорко и генеральный директор «УК Фабрики ИЦБ» Виктор Шлепов.
Банк «Российский капитал» — универсальный банк с широкой филиальной сетью. Единственным акционером банка является «Дом.рф». По данным РИА Рейтинг, на 1 июля банк занимал 29-е место в российской банковской системе с активами в размере 322,6 миллиарда рублей.