Гендиректор «Дом.рф» Плутник вновь возглавит совдир «Российского капитала»

"Избрать Плутника Александра Альбертовича председателем совета директоров АКБ «Российский капитал», — говорится в документе.

Михаила Кузовлева. Ранее в четверг банк также сообщал, что единственный акционер «Российского капитала» в лице «Дом.рф» досрочно прекратил полномочия членов совета директоров банка и избрал новый состав в количестве пяти человек. При этом в новом совете старший вице-президент банка «Российский капитал» Александр Тарабрин сменил экс-главу банка, первого зампреда ВЭБа

Банк «Российский капитал» — универсальный банк с широкой филиальной сетью. Единственным акционером банка является «Дом.рф». По данным РИА Рейтинг, на 1 июля банк занимал 29-е место в российской банковской системе с активами в размере 322,6 миллиарда рублей.