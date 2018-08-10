Семь бед — рублю держать ответ

Новая порция санкций ударила по фондовому рынку и привела к падению рубля. И это еще не конец. В США обещают принять новые меры. Что еще могут придумать за океаном и чем это обернется для России?

Наталия Орлова. Парадоксально, но чем больше санкций против России вводят Америка с Европой, тем с большим спокойствием воспринимают их россияне. Спрос на валюту растет, но очередей в обменниках уже не наблюдается. Иностранцы распродают государственные облигации, а их, если верить данным ЦБ, разбирают пенсионные фонды и страховые компании. «В период распродаж ОФЗ нерезидентами во II квартале локальные инвесторы нарастили вложения в госбумаги на 590 млрд рублей», — подсчитали аналитики Райффайзенбанка . Последняя попытка порки с помощью технологической блокады (под ударом космос, авиация и энергетика) неожиданно вызвала прилив оптимизма у аналитиков. Могло ведь быть и хуже. Накануне группа американских сенаторов предложила запретить госбанкам из России проводить операции в США, а также ввести вето на покупку ОФЗ. «Показательно, что предложения, исходящие из Белого дома, по факту являются менее болезненными, чем предложения, подготовленные в Конгрессе США , так как имеют меньше прямых экономических последствий. В результате, неудивительно, что сегодня валютный курс стабилизировался около значения 66 рублей за доллар», — написала в обзоре главный экономист Альфа-Банка

Определенный оптимизм вызывает и фондовый рынок. Несмотря на то что индекс Мосбиржи за два дня просел на 2,5%, до 2 287,7 пункта (стоимость Сбербанка снизилась на 430 млрд рублей), нефтяной сектор только выиграл. Например, акции «ЛУКОЙЛа» в четверг выросли на 0,47%, акции «Башнефти» поднялись в цене на 0,21%, в плюсе также бумаги металлургических компаний. Эксперты рекомендуют присмотреться к некоторым подешевевшим активам. В частности, к дивидендным акциям. С другой стороны, по словам управляющего директора «ТКБ Инвестмент Партнерс» Владимира Цупрова , рынок пока упал не настолько, чтобы ожидать сильного отскока. В апреле после введения порции американских санкций индекс Мосбиржи торговался на уровне 2 175 пунктов.

Продуктовый виджет

Но, как справедливо заметил один из аналитиков в своем обзоре, «у санкций есть начало, нет у санкций конца». Вероятность того, что сенаторы или Госдеп вместе с Минфином США найдут повод для новых, более жестких санкций, достаточно высока. Согласно заявлению Госдепа, прозвучавшему вечером 8 августа, если Россия не выполнит ряд условий (гарантии неиспользования химического оружия, допуск инспекторов ООН на объекты, где оно, возможно, производится), то может быть введен запрет на экспорт российских товаров, «Аэрофлоту» нельзя будет летать в США (позже, правда, представитель Госдепа сказал о «косвенных санкциях»), а статус дипломатических отношений между двумя странами будет понижен.

Банки.ру предложил экспертам семь вариантов санкций, которые могут быть введены в будущем против России. А также попросил оценить возможные последствия в случае их введения.

1. Запрет операций с госбанками РФ, отключение от SWIFT

ВЭБ, Отчасти уже реализован в законопроекте американских сенаторов, которые предложили «отключить» от расчетов в долларах Сбербанк, ВТБ Газпромбанк и другие госбанки. Эта мера достаточно болезненно скажется на капитализации банков, бумаги которых торгуются на бирже. Кому-то из попавших под санкции банков придется перейти на расчеты в других валютах или, например, использовать корсчета в китайских банках. В европейских банках это будет сделать сложно, поскольку Европа, скорее всего, не станет из-за этого спорить с США. По мнению аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, если хотя бы один из госбанков (ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк) попадет под ограничения, «масштаб последствий для финансового рынка (курс рубля, ставки) будет примерно таким же, как в конце 2014 года».

2. Отключение от SWIFT

Отключение от SWIFT (международная система передачи информации между банками) означает, что любые трансграничные платежи и переводы средств из российских финансовых организаций станут невозможны. Полностью от SWIFT не отключали ни одну страну в мире, даже Иран. По мнению аналитика компании «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина , если это произойдет, отечественная экономика мгновенно уйдет в глубокую рецессию: ВВП упадет на 5—10%, курс рубля обвалится на десятки процентов. Фактически страна окажется в изоляции. Однако вероятность этой санкции эксперты оценивают как минимальную: потребуется «продавить» 9 тыс. банков, входящих в «кооператив», штаб-квартира которого находится в Брюсселе. Не исключено, что потребуется и разрешение ООН. К тому же у России, утверждают эксперты, есть альтернативные каналы для межбанковских операций. «Чисто технически можно не пользоваться этой системой, это просто приведет к кратному увеличению трансакционных издержек», — говорит заместитель гендиректора УК «Универ-Капитал» Дмитрий Александров

3. Запрет на покупку активов РФ, включая госдолг

Это одна из наиболее реалистичных и болезненных санкций для нашей экономики. Около трети российских гособлигаций в руках иностранцев, а также почти половина объема торгов на рынке акций. Запрет на покупку новых выпусков ОФЗ приведет к сокращению объемов заимствований, и Минфину РФ придется искать другие источники финансирования бюджета. Например, за счет налогов и акцизов. С другой стороны, утешают в ЦБ , российские банки, НПФ и страховые компании могут потратить на покупку госбондов до 600 млрд рублей в год. Для справки: в этом году Минфин планирует занять 1,04 трлн рублей, в следующем — 1,47 трлн рублей.

По мнению управляющего активами УК «Регион Эссет Менеджмент» Алексея Скабаллановича, в случае запрета на покупку ОФЗ инвесторы могут отреагировать очень эмоционально, что может привести к снижению цен на облигации на 20—30%. Однако рынок постепенно восстановится: текущие цены на нефть вполне позволяют правительству сводить бюджет. По словам Дениса Порывая, в долгосрочной перспективе рубль не пострадает.

Кроме того, говорят аналитики, может пострадать и рынок госдолга США. «Развивающиеся страны, в первую очередь находящийся в режиме торговой войны Китай, поймут, что есть риски подобных санкций и против них. Спрос на американский долг будет снижаться. Страны будут стремиться погашать свою задолженность и пополнять ЗВР за счет золота», — поясняет Нигматуллин.

4. Торговые пошлины на металлы и сельхозпродукцию

Металлы и экспорт зерновых — одни из главных статей дохода российского бюджета после торговли нефтью и газом. На долю металлов в первом полугодии пришлось 11% экспорта, на продукцию АПК — 5,2%. От санкций в апреле уже серьезно пострадала компания Олега Дерипаски «Русал» . Если Россия столкнется с ограничениями, то, по оценкам Нигматуллина, это ослабит рубль на 15% и замедлит рост ВВП на 0,2—0,3 процентного пункта. По словам Александрова, могут пострадать отдельные компании, например НЛМК , у которого собственное производство в США. Металлурги (кроме «Русала») и аграрии почти не экспортируют продукцию в США. Один из главных покупателей пшеницы — Египет, власти которого вряд ли откажутся от поставок из России.

Другое дело — экспорт урана и титана, значительную часть которых покупают американские компании. Аналитики предсказывают 50-процентный рост цен на это сырье, а у России будет возможность наладить продажи того же титана через третьи страны. Как считает аналитик «Альпари» Анна Кокорева , для США «это все равно что выстрелить себе в ногу». Например, говорит она, экспорт титановой руды осуществлять могут многие, а вот технология создания промышленных деталей в больших масштабах есть только у России. Поэтому такие компании, как Boing, просто не смогут строить свои воздушные суда дальше, а вместе с ним еще ряд американских компаний, в том числе оборонных.

5. Арест счетов российских олигархов и политиков за рубежом

Наименее эффективная из всех мер. «Вызовет восторг у населения и недоумение, кто еще оставил деньги за границей», — комментирует один из экспертов. Не исключено, что это приведет к еще большей репатриации капитала из-за рубежа и поддержит экономику. С другой стороны, указывает Дмитрий Александров, крупные бизнесмены не держат миллиарды долларов только на счетах, тем более только в американских банках. Тем не менее, по оценкам экспертов, вероятность введения таких санкций очень высока. Во-первых, это легко сделать (даже не нужно решение суда), а во-вторых, так или иначе это оказывает влияние на российский истеблишмент, ведь под арестом могут оказаться активы любого, даже если его сложно обвинить в близости к Кремлю.

6. Ограничения на торговлю нефтью и газом

Одна из самых эффективных мер, ведь в структуре российского экспорта на нефть приходится до 27%, а на газ — до 12%. В доходах бюджета это около 50%. Поэтому такие санкции даже одной страны — США — могут привести к потере четверти экспорта этих ресурсов. С другой стороны, вариант Ирана вряд ли сработает: у нас гораздо больше торговых контактов с разными странами. В той же Европе из-за подобных санкций резко взлетит цена на газ. Российский бюджет от этого только выиграет. Кроме того, по словам Алексея Скабаллановича, «когда зимой в Берлине в холодных квартирах начнут массово замерзать немцы, убедить Германию не покупать газ у России будет очень трудно». Цена на нефть может взлететь до 150 долларов за баррель.

7. Запрет компаниям, присутствующим на рынке США, участвовать в проектах с российским участием, а также эмбарго на передачу технологий для российских компаний

Отчасти уже реализовано в проекте Госдепа. Некоторые эксперты полагают, что именно в этом направлении и будет развиваться дальнейшее ужесточение санкций. Тем более что технологическая блокада вызовет долгосрочные негативные последствия для российской экономики. Россия больше всего нуждается в западных технологиях в нефтегазовой и химической отраслях, но санкции на передачу таких технологий были введены ранее, указывает Анна Кокорева. По оценке Тимура Нигматуллина, подобное ограничение снизит темпы роста российского ВВП примерно на 0,1—0,2 п. п. в долгосрочной перспективе. Он говорит, что это серьезно ударит по объемам добычи нефти и газа. Достаточно вспомнить двукратное падение нефтедобычи в Венесуэле за последние полтора года.