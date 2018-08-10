Акции металлургических компаний резко снижаются. Инвесторы опасаются изъятия у них доходов

Москва, 10 августа — «Вести. Экономика». Рынок негативно отреагировал на информацию о возможном изъятии сверхприбылей у металлургических компаний: на открытии торгов на Московской бирже акции металлургов снижались на 3-9%.

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После появления в СМИ информации о том, что помощник президента России Андрей Белоусов предложил изымать сверхприбыли у российских металлургов, их акции резко пошли вниз.

Акции золотодобывающего «Полюса» в первые минуты торгов падали на 6-9% и достигали отметки 4021 руб. за бумагу, акции Polymetal — на 3,8% до 551,2 руб.

Вниз пошли и котировки акций других компаний добывающей отрасли (инициатива об изъятии сверхприбылей касается не только металлургов). В цене упали бумаги "Фосагро" "Уралкалия" : до 2,2 тыс. руб. и 93 руб. соответственно. Бумаги "АЛРОСА" теряли в цене 4,5%, опускаясь до 93 руб.

Минус и в Лондоне минус Бумаги российских компаний в Лондоне также дешевеют.

Расписки «Норникеля» теряли 1,49%, дешевея до $16,5, «Северстали» — на 3,69% до $15,15. Расписки НЛМК снижались в цене на 2,24% до $24.

Впрочем, снижение в Лондоне наблюдалось практически по всем позициям, кроме "Газпром нефти"

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,83% до $6,43, "ЛУКойла" — на 0,92% до $68,7, "НОВАТЭКа" — на 1,63% до $150,5. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,32% до $4,35, а «Газпром нефти» — дорожали на 0,82% до $24,6.

Дешевеют и расписки российских банков. Бумаг ВТБ просели в цене на 6,6%, Сбербанка — на 1,49%. Бумаги TCS Group Holding Plc, в которую входит «Тинькофф банк», оказались в минусе на 2,65%.

Сила слова В крутое пике акции компаний ушли после появления информации об инициативе Андрея Белоусова.

Помощник президента предлагает увеличить нагрузку на металлургические и химические компании. Как сообщает ТАСС, профильные министерства подтвердили, что получили письмо, в котором излагается инициатива.

Идея такова: из прибылей горно-металлургических, химических и нефтехимических компаний надо изъять более 0,5 трлн руб. Деньги пойдут на реализацию майского указа президента.

Откуда деньги? Предложение Белоусова, по данным ТАСС, обосновывается тем, что ставка налогообложения в этих отраслях ниже, чем у нефтяных компаний, а рентабельность выше.

Андрей Белоусов приводит в пример ситуацию 2016 года. Тогда для наполнения госказны было принято решение по изъятию допдоходов у нефтегазовых компаний. Этот шаг принес бюджету около 600 млрд руб. за два года.

Сейчас, по мнению чиновника, настала очередь металлургов. Налоговая нагрузка на них явно ниже, чем на нефтянку: 7% против 28. Кроме того, из-за ситуации на рынке в 2017 году металлурги и химики РФ суммарно получили более 1,5 трлн руб. EBITDA.

Возможные дополнительные выравнивания рентабельности по EBITDA до средневзвешенной по нефтегазовой отрасли

Помощник президента полагает, что «выравнивание рентабельности» до уровня нефтегазовой отрасли при «условии сохранения инвестиционных возможностей» даст 513,7 млрд руб. бюджету. Правда, инициатор признает, что налогового механизма, который позволил бы изъять средства, пока нет. Его-то он и предлагает обсудить правительству.

В письме Белоусова приводятся и расчеты: в 17-ом году один только «Норникель» принес бы 114 млрд руб. (при рентабельности по EBITDA в 44%), АЛРОСА (67,3 млрд руб., 47%). А СИБУР — 65,2 млрд «Полюс Золото» чуть меньше: 58,2 млрд руб. (при рентабельности по EBITDA в 59%). Меньше всего заплатил бы Evraz — всего 5,5 млрд руб. и “ Акрону — 8,3 млрд руб., 32%. В «инициативном» списке также указываются НЛМК, «Северсталь», ММК, «Металлоинвест», СУЭК , «Мечел», «Фосагро» и «Уралкалий». Все они рассматриваются автором письма как потенциальные доноры бюджета.

Реакция на инициативу Правда как выяснилось после начала торгов, инвесторы компании в качестве доноров не видят. Как и участники рынка.

Президент ассоциации «Русская сталь», владелец НЛМК Владимир Лисин сказал «Коммерсанту», что «представленное предложение вызывает много вопросов». По мнению бизнесмена, налоговую нагрузку надо считать иначе: например, не учитывая выручку в зарубежных юрисдикциях. Там действует иное налогообложение.

“Инициатива не способствует повышению конкурентоспособности экономики страны и приведет к массовому уходу инвесторов с российского рынка. Меры по государственному регулированию доходов промышленников ликвидируют стимулы для развития производства, повышения производительности труда и общей эффективности компаний”, — заявили в РСПП

Правда, тому, что чиновники решили повнимательнее присмотреться к доходам металлургов, эксперты считают вполне логичным, ведь многие компании работают на экспорт и выигрывают от слабого рубля.

“Многие сильно снизили долговую нагрузку и предлагают дивиденды с доходностью, зачастую превышающую 10%. Поэтому неудивительно, что правительство заинтересовалось увеличением бюджетных поступлений”, — прокомментировал ситуацию аналитик компании «Атон» Андрей Лобазов.