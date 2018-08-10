Американская OppenheimerFunds снизила долю в «Магните»

Американская инвестиционная компания OppenheimerFunds продала 2,5% акций российского ритейлера «Магнит» , снизив свою долю в компании с 7,28% до 4,78%, говорится в раскрытии ритейлера.

Исходя из котировок акций «Магнита» на Московской бирже , Oppenheimer Funds мог получить за продажу указанного пакета около 10,8 млрд рублей.

Аналитик БКС Марат Ибрагимов полагает, что продажа могла быть связана с возможным усилением санкций США в отношении России.

«Можно предположить, что для многих иностранных инвесторов инвестиции в «Магнит» эквивалентны инвестициям в российский рынок в целом… Поэтому, может быть, они приняли решение не из-за операционных результатов «Магнита», которые, я верю, улучшаться, а из-за возможного роста санкционного давления на Россию», — сказал он.

«Магнит» — крупный российский ритейлер, по состоянию на 30 июня компания управляла 16 960 магазинами: 12,5 тысячами магазинами в формате «у дома», 244 гипермаркетами, 213 супермаркетами «Магнит Семейный» и 4 тыс. магазинов косметики.