Американская OppenheimerFunds снизила долю в «Магните» 

Американская инвестиционная компания OppenheimerFunds продала 2,5% акций российского ритейлера «Магнит», снизив свою долю в компании с 7,28% до 4,78%, говорится в раскрытии ритейлера.
Исходя из котировок акций «Магнита» на Московской бирже, Oppenheimer Funds мог получить за продажу указанного пакета около 10,8 млрд рублей.
Аналитик БКС Марат Ибрагимов полагает, что продажа могла быть связана с возможным усилением санкций США в отношении России.
«Можно предположить, что для многих иностранных инвесторов инвестиции в «Магнит» эквивалентны инвестициям в российский рынок в целом… Поэтому, может быть, они приняли решение не из-за операционных результатов «Магнита», которые, я верю, улучшаться, а из-за возможного роста санкционного давления на Россию», — сказал он.
«Магнит» — крупный российский ритейлер, по состоянию на 30 июня компания управляла 16 960 магазинами: 12,5 тысячами магазинами в формате «у дома», 244 гипермаркетами, 213 супермаркетами «Магнит Семейный» и 4 тыс. магазинов косметики.
В феврале основатель «Магнита» Сергей Галицкий продал 29,1% акций сети группе ВТБ. В мае Marathon Group Александра Винокурова объявила, что выкупила у ВТБ 11,82% «Магнита».