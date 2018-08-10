Доллар превысил 67 рублей впервые с августа 2016 года

Москва, 10 августа — «Вести. Экономика». Рубль начал торги на Московской бирже с ослабления к доллару под влиянием негативного внешнего фона. Курс американской валюты преодолел отметку 67 руб. впервые с 3 августа 2016 года.

Фото: Московская биржа

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 66,79-67,09 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 67,04 руб., повысившись на 39 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро составил 76,89 руб. — это на 5,75 коп. ниже отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 18,86 коп. — до 71,47 руб.

Рубль испытывает давление на фоне угрозы ужесточения санкций в отношении России.

Как сообщали «Вести. Экономика», власти США намерены применить новые санкции против России в качестве «ответных действий» на «попытку отравления британского гражданина Сергея Скрипаля и его дочери химическим или биологическим оружием».

Нефть дешевеет в пятницу на опасениях по поводу того, что эскалация торгового конфликта между США и Китаем замедлит экономический рост и спрос на топливо.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,71% — до $71,56 за баррель.

[МНЕНИЕЭКСПЕРТА=SPECIAL] Мнение эксперта TeleTrade

Анастасия Игнатенко (Ведущий аналитик ГК TeleTrade): [TELETRADELOGO] Перед открытием торгов сложился негативный внешний фон: нефтяные котировки продолжают нисходящую динамику, турецкая лира обвалилась до новых минимальных значений, а тема санкций продолжает будоражить инвесторов.

Доллар с открытия вновь прибавил в весе и уже торгуется вблизи уровня 67 руб. Заявления Госдепартамента США были весьма агрессивны, что дает повод инвесторам опасаться худшего, и поэтому спрос на валюту остается стабильно высоким. Техническая картина упрямо указывает на рост пары USDRUB как минимум до уровня 68 руб., на высоту «треугольника», в котором курс находился на протяжении 3-х с лишним месяцев.

К тому же сползание нефтяных цен создает дополнительную угрозу для российского рубля, лишая его последней поддержки. Пробой зоны $71,20-71,35 — июльских минимумов, отправит марку Brent в район $65-68 за баррель и добавит поводов для продажи национальной валюты. [TELETRADEPIXEL] [/МНЕНИЕЭКСПЕРТА]