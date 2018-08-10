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Китайское финансирование способствует расцветанию Lotus
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Китайское финансирование способствует расцветанию Lotus 

Car.ru 43 минуты назад
Фото: Car.ru
51% акций Lotus были выкуплены Geely еще в 2017 году, с этого времени не каких работ по изменению компании не проводилось.
В данное время Geely намерен инвестировать более 1,9 млрд руб. в развитие Lotus, а также компания выдвинула намерения увеличить свой пакет акций. Помимо этого они намерены Lotus сделать конкурентоспособным автомобилем среди Porsche и Ferrari не только по количеству реализованых автомобилей, но и по оснащенности.
Geely пока не сообщает о выпуске новых моделей бренда, посмотрим чем они нас порадуют в ближайшем будущем.
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