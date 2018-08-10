Китайское финансирование способствует расцветанию Lotus

51% акций Lotus были выкуплены Geely еще в 2017 году, с этого времени не каких работ по изменению компании не проводилось.

В данное время Geely намерен инвестировать более 1,9 млрд руб. в развитие Lotus, а также компания выдвинула намерения увеличить свой пакет акций. Помимо этого они намерены Lotus сделать конкурентоспособным автомобилем среди Porsche и Ferrari не только по количеству реализованых автомобилей, но и по оснащенности.

Geely пока не сообщает о выпуске новых моделей бренда, посмотрим чем они нас порадуют в ближайшем будущем.