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Потоки фондов: настроения на EM снова ухудшились, небольшие оттоки из РФ — негативно
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Потоки фондов: настроения на EM снова ухудшились, небольшие оттоки из РФ — негативно 

Прайм 40 минут назад
Потоки в российские активы оказались умеренно негативными: инвесторы были озадачены последними новостями и не предпринимали активных действий. Настроения на EM ухудшились после позитивного июля, несмотря на привлекательные цены. Мы по-прежнему рекомендуем защитное позиционирование.
EPFR Global опубликовал данные по потокам по итогам прошедшей недели, завершившейся в среду. Совокупные оттоки из российских активов из фондов акций и облигаций составили порядка $25 млн против притока $40 млн на предыдущей неделе.
Потоки фондов акций:
— Только Россия: ОТТОКИ $20 млн (против $40 млн на предыдущей неделе) — четвертая неделя оттоков
— Совокупно: ОТТОКИ $30 млн (против $10 млн на предыдущей неделе) — четвертая неделя оттоков
Потоки фондов облигаций:
— Только Россия: незначительные ПРИТОКИ 16 недель подряд
— Совокупно: ПРИТОКИ $4 млн (против $50 млн на предыдущей неделе) — пятая неделя притоков
Прайм: последние новости
Рубль продолжит движение в сторону 67 за доллар Сбербанк на этой неделе наблюдает низкий уровень спроса на обмен валюты, до $20 млн в день Илон Маск предложил акционерам Tesla неудачный план
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