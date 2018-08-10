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Вишневский: «Хочется спросить: „Искандеры“ еще смеются? Или перестали?»
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Вишневский: «Хочется спросить: „Искандеры“ еще смеются? Или перестали?» 

Свободные новости 37 минут назад
Фото: Свободные новости
Депутат от партии «Яблоко» в заксобрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский задался вопросом, перестали ли «смеяться „Искандеры“ после того, как четыре года назад против России были введены санкции в связи с присоединением Крыма. Размышления оппозиционера опубликовал сегодня, 10 августа, сайт радиостанции „Эхо Москвы“.
»Четыре года назад российские чиновники и депутаты были очень храбрые и совсем не боялись западных санкций. Радостно хохоча, уверяли, что санкции нам совершенно не страшны. Что российской экономике от них нет никакого вреда, напротив — одна польза. Да и вообще, санкции вот-вот отменят. Известные актрисы гордо щеголяли футболками с надписью «Не смешите наши Искандеры». И был придуман безумный термин «импортозамещение» — символом которого стал «сырный продукт», испаряющийся в микроволновке без остатка», — напомнил о начале санкционного периода Вишневский.
Сейчас, отмечает он, по данным Росстата, в России на 12% упали реальные доходы населения, но на 37% выросла инфляция. Курс рубля упал вместе с акциями российских компаний «от одного только ожидания новых санкций» и это привело к очередному витку роста цен.
«Хочется спросить: «Искандеры» еще смеются? Или перестали? Причинно-следственная связь предельно проста. Все это — цена, которую российская экономика платит за российскую политику. Это — цена, которую мы платим за войну в Сирии и Украине, за «компенсации» из бюджета (то есть, за счет граждан) пострадавшим от санкций «друзьям Путина», за превращение страны в осажденную крепость и непрерывной рост числа опричников, охраняющих власть от народа», — возмущается политик.
Он считает, что «лень и равнодушие» граждан дают властям возможность игнорировать общественное мнение при повышении пенсионного возраста, увеличении налоговой нагрузки, принятии запретительных или репрессивных законов, позволяет «держать за решеткой Юрия Дмитриева и Олега Сенцова, Анну Павликову и фигурантов „дела „Сети“, и многих других, сидящих по сфабрикованным делам“.
»Если мы хотим изменить следствия — надо сделать все, чтобы изменить причины», — уверен оппозиционер.
Напомним, в связи с готовящимся введением нового пакета американских санкций обвалился курс рубля. На сегодня, 10 августа, Центробанк установил его для евро в 76,82 рублей, а для доллара — в 66,28 рублей.
Кроме того, ЦБ скорректировал прогноз по оттоку капитала из России. Изначально планировалось, что за весь 2018 год он составит 19 миллиардов долларов. Теперь, по оценкам Центробанка, этот показатель к концу года составит 30 миллиардов долларов.
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