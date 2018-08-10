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Турецкая лира обновила рекордный минимум
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Турецкая лира обновила рекордный минимум 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Турецкая лира потеряла более 10% против доллара США. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Отмечается, что в начале дня доллар был на уровне 6,21 лиры, что является новым рекордным минимумом для турецкой валюты.
"В течение нескольких дней мировые рынки отмечают резкое падение турецкой лиры с большим любопытством, чем озабоченностью, по-видимому, считая это проблемой Турции и более никого другого", — сказал валютный стратег одного из крупнейших банков Австралии Westpac Шон Каллоу.
Ранее сообщалось, что правительство США рассматривает оправданность участия Турции в программе преференций для импорта (GSP).
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