Турецкая лира обновила рекордный минимум

Турецкая лира потеряла более 10% против доллара США. Об этом пишет The Wall Street Journal

Отмечается, что в начале дня доллар был на уровне 6,21 лиры, что является новым рекордным минимумом для турецкой валюты.

"В течение нескольких дней мировые рынки отмечают резкое падение турецкой лиры с большим любопытством, чем озабоченностью, по-видимому, считая это проблемой Турции и более никого другого", — сказал валютный стратег одного из крупнейших банков Австралии Westpac Шон Каллоу.

Ранее сообщалось, что правительство США рассматривает оправданность участия Турции в программе преференций для импорта (GSP).