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РССП прогнозирует массовый уход инвесторов из-за предложения Белоусова
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РССП прогнозирует массовый уход инвесторов из-за предложения Белоусова 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) ожидает массового ухода инвесторов с российского рынка после предложения помощника президента Андрея Белоусова об изъятии более 500 млрд рублей сверхдоходов у металлургических, горнодобывающих, химических и нефтехимических компаний, сообщил РСПП.
«Инициатива не способствует повышению конкурентоспособности экономики страны и приведет к массовому уходу инвесторов с российского рынка. Меры по государственному регулированию доходов промышленников ликвидируют стимулы для развития производства, повышения производительности труда и общей эффективности компаний», — говорится в сообщении союза.
В РСПП напомнили, что 9 февраля 2018 года на съезде союза президент Российской Федерации Владимир Путин отмечал, что налоговая система должна быть не только стабильной, но и эффективной с точки зрения работы бизнеса.
«Спустя полгода правительству предложено рассмотреть механизм изъятия свыше полтриллиона рублей ежегодно у наиболее эффективных и инвестиционно активных предприятий», — добавили в РСПП.
У объединения также есть ряд вопросов к методике расчета объема изымаемых средств и входных данных, на которых был сделан расчет. По мнению союза некорректно сопоставлять доходы и платежи обрабатывающих и добывающих отраслей.
Процесс производства в обрабатывающих отраслях, например, в химической или нефтехимической отраслях насчитывает пять и более технологических переделов, увеличивая стоимость от сырья до готовой продукции в несколько раз. В расчете налоговой нагрузки необходимо исключить результаты деятельности зарубежных активов, а также учитывать неналоговые платежи, социальные отчисления, НДФЛ, применяемые к так называемым «сверхдоходам». Данные большинства компаний списка не совпадают с их финансовой отчетностью.
«Новелла несет в себе негативный сигнал всем участникам экономической деятельности в стране. Девальвация, как причина образования сверхдоходов, имела ограниченный во времени эффект и приходилась на период слабого рынка. И те результаты, за которые теперь накажут наиболее успешных, достигнуты отнюдь не подарками от рынка, а системной работой этих компаний», — считают в РСПП.
Ранее помощник президента Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину изъять более 500 млрд рублей сверхдоходов за 2017 год у металлургических, горнодобывающих, химических и нефтехимических компаний. Средства нужны бюджету на выполнение майских указов, писало агентство Bloomberg.
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