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Эксперт прокомментировал слова Медведева об «экономической войне»
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Эксперт прокомментировал слова Медведева об «экономической войне» 

Российская Газета 44 минуты назад
«И реакция не заставит себя долго ждать. Российские власти, например, могут объявить мораторий на выплату суверенных и корпоративных долгов в пользу США и их союзников. Плюс аналогичный мораторий на дивиденды по российским акциям и ADR. Россия кстати к этому сценарию почти готова, портфель американских бондов ЦБР практически полностью продал», — рассказал "Российской газете" Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари.
Но американцы прекрасно понимают, что по-серьезному сделать с Россией ничего нельзя. Российская экономика способна выдержать даже маловероятный сценарий распространения санкций на суверенный долг, который предложили американские законодатели, уверена аналитик Moody’s Кристин Линдоу.
"У России есть только одно слабое место — это цены на нефть. Однако удар США в данном направлении не просматривается. Скорее Россия и Саудовская Аравия реформируют под себя ОПЕК. В свое время афганская война сильно напугала саудитов и они по просьбе США обрушили цены на нефть. Однако Сирия — не Афганистан, и на дворе давно не 80-е. Кризис 2014 года показал, что российская экономика является гибкой саморегулируемой экономической системой", — отметил Александр Разуваев.
По словам эксперта, финансовые и промышленные компании быстро адаптировались к новым ценам на нефть и к невозможности рефинансировать долги на внешних рынках. Рыночная система является намного более гибкой и более адекватной к внешним шокам, чем командно-административная. Российская Федерация — это не СССР и не повторит его судьбу.
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