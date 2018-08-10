МЭА понизило прогноз по спросу на российскую нефть в 2018 году до 3,41 млн баррелей в сутки

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по мировому спросу на российскую нефть в 2018 году на уровне 3,41 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.

В предыдущем докладе МЭА указывало, что спрос на российскую нефть в 2018 году составит 3,63 млн баррелей в сутки. Таким образом, прогноз скорректирован на 220 тыс. баррелей в сутки в сторону понижения.

При этом в 2019 году МЭА прогнозирует спрос на российскую нефть на уровне 3,45 млн баррелей в сутки.

МЭА при этом оценивает спрос на нефть из РФ в 2017 году на уровне 3,35 млн баррелей в сутки. Спрос на российскую нефть в 2016 году, согласно данным МЭА, составил 3,33 млн баррелей в сутки.