Ещё
МЭА понизило прогноз по спросу на российскую нефть в 2018 году до 3,41 млн баррелей в сутки
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.54
$
66.98
76.50
76.77
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
72.48
+0.26 Золото
1212.65
–0.04 РТС
1079.11
–0.11
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1441
–0.0214
27.07
1.1655
09.08
05.08
31.07

МЭА понизило прогноз по спросу на российскую нефть в 2018 году до 3,41 млн баррелей в сутки 

Rambler News Service 16 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по мировому спросу на российскую нефть в 2018 году на уровне 3,41 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.
В предыдущем докладе МЭА указывало, что спрос на российскую нефть в 2018 году составит 3,63 млн баррелей в сутки. Таким образом, прогноз скорректирован на 220 тыс. баррелей в сутки в сторону понижения.
При этом в 2019 году МЭА прогнозирует спрос на российскую нефть на уровне 3,45 млн баррелей в сутки.
МЭА при этом оценивает спрос на нефть из РФ в 2017 году на уровне 3,35 млн баррелей в сутки. Спрос на российскую нефть в 2016 году, согласно данным МЭА, составил 3,33 млн баррелей в сутки.
Rambler News Service: последние новости
В Москве до конца года начнется строительство 110 домов по программе реновации Продажи апартаментов в «Москва – Сити» выросли на 37% за год Инфляция в Волгоградской области за январь-июль составила 2,3%
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американская ловушка: рубль ушел в пике335
США могут заставить Россию отказаться от доллара89
Пенсионерам запретят продавать квартиры348
«Северному потоку-2» нашли альтернативу34
Россияне в панике оплачивают туры из-за обвала рубля31
Видео
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
01:50
Россияне в панике оплачивают туры из-за обвала рубля
Личный счет
00:46
ЦБ назвал причину падения рубля
Экономика
04:44
Впервые за 2 года: доллар превысил 67 рублей
Рынки
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение