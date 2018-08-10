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Цена акций «Роснефти» обновила исторический максимум
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Цена акций «Роснефти» обновила исторический максимум 

Lenta.ru 16 минут назад
Фото: Lenta.ru
Цена на одну обыкновенную акцию Роснефти обновила исторический максимум. Согласно данным Московской биржи, по состоянию на 12:20 по по московскому времени стоимость бумаг компании достигла 437,45 рубля за штуку (рост 1,17 процента по отношению к уровню прошлого торгового дня).
Рост стоимости бумаг компании продолжает уже несколько дней подряд. В частности, 7 августа сообщалось, что «Роснефть» обогнала по капитализации Сбербанк и вернула себе лидерство по этому показателю на российском рынке акций, следует из данных торгов Московской биржи. К закрытию торгов в тот день рыночная капитализация «Роснефти» составила почти 4,535 триллиона рублей; общая рыночная капитализация бумаг Сбербанка — приблизилась к 4,533 триллиона рублей (капитализация привилегированных акций банка составила 176,65 миллиарда рублей, обыкновенных акций — 4,356 триллиона рублей), что также следует из данных Московской биржи.
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