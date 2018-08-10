Эксперты оценили ущерб обсуждаемых санкций США на нефтегазовую отрасль

МОСКВА, 10 августа. / ТАСС /. Анонсированные Госдепом санкции могут навредить российской переработки нефти и газа, считают опрошенные ТАСС эксперты. Если угрозы воплотятся, существуют риски свертывания программ модернизации НПЗ. Они также могут помешать разработке отечественных технологий. С другой стороны, эти действия США не остановят работу заводов и не повлияют на цену бензина, уверены аналитики.

Новый пакет санкций в отношении России, который на днях обещал ввести Госдеп из-за дела Скрипалей, включает запрет на экспорт технологий для российской нефтеперерабатывающей отрасли. «Ограничительные меры затронут многие высокотехнологические сферы включая электронику и коммуникации, лазеры, сенсоры, а также продвинутые технологии переработки нефти и газа», — заявил представитель Госдепа на брифинге для журналистов.

Дмитрий Маринченко. "Запрет на импорт оборудования для переработки нефти и газа может негативно сказаться на возможности российских компаний продолжать модернизацию НПЗ и осуществлять диверсификацию за счет развития нефте— и газохимии", — говорит директор отдела корпораций агентства Fitch

В этих областях, по его словам, зависимость российских компаний от импорта западного, в том числе американского, оборудования, довольно высока. Заменить его на российские и китайские аналоги полностью не получится, считает он. Открытым остается вопрос, распространяется ли запрет и на европейские компании, которые могли бы заместить американские аналоги. Конечно, санкции могут ускорить локализацию производства импортного оборудования, но перейти на российские технологии вряд ли удастся быстрее 3-5 лет, полагает он.

Если санкции коснутся запрета всего перечня западных технологий и услуг, необходимых для переработки в России, то проблемы могут возникнуть и у отечественных разработчиков этих технологий, полагает руководитель направления «Газ и Арктика» центра энергетики Московской школы управления Сколково Роман Самсонов . «Санкции могут оказывать прямое воздействие на держателей или совладельцев технологий и интеллектуальной собственности», — считает он.

Еще одной проблемой может стать зависимость российских компаний от американского программного обеспечения. Но Маринченко полагает, что уже установленное обеспечение вряд ли попадет под ограничение.

Какие потери?

В целом экономический ущерб от таких санкций пока оценить сложно, говорит Маринченко. «Любые цифры будут носить очень абстрактный характер, он будет связан не с текущей переработкой, а с возможностью в срок реализовать намеченные проекты», — считает он.

Запас прочности у российской отрасли достаточно большой, нефтепереработка в основной массе еще в прошлом году завершила переоборудование, заметил аналитик Финама Алексей Калачев . «Крупнейшие российские НПЗ прошли модернизацию за прошедшие 3-4 года. Остальные компании завершат ее в ближайшие 1-2 года. Поэтому такого эффекта, что все встанет колом, конечно же, не будет», — говорит он. Новые санкции скорее станут «номинальным обменом уколами», как это было с российскими пошлинами на ввоз американского бурильного оборудования, введенные в качестве ответной меры на аналогичный запрет США.

Калачев напомнил, что американцы не единственные производители оборудования для переработки нефти. «Есть же европейские страны, есть Китай», — сказал он. В целом запрет на экспорт технологий, конечно, скажется на отрасли, но это будет не быстрый эффект. «Проблема на самом деле не в санкциях, а в том, что у нас свои технологии не развиты», — рассуждает эксперт.

Кроме того, ограничительные меры не никак не повлияют на стоимость бензина, уверен Калачев. «Цена на бензин зависит от других факторов — состояния мировых цен на нефть и курса доллара, а также размера акцизов», — считает он.

Маринченко с ним соглашается. На его взгляд, санкции также не смогут привести и к закрытию отечественных заводов. «Не думаю, что у США есть цель, чтобы вся нефтепереработка в России встала — это будет чревато экономическим шоком и приведет к существенному росту цен на топливо не только в России, но и в мире», — рассуждает он.