Американская ловушка: рубль ушел в пике

«Обмусоливание» темы санкций толкает рубль к новым антирекордам. В пятницу на открытии торгов Московской биржи доллар вырос на 44 копейки и достиг 67,09 рубля за американскую валюту. Это уровень августа 2016 года. Еще один такой день, и начнется паника и лихорадка на развивающихся рынках. Впрочем, Банк России поспешил заверить, что нынешняя волатильность — естественная реакция на рестрикции, и ЦБ имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозу для финансовой стабильности.

Последние дни обстановка на валютном рынке сложилась настолько нервозная, что с обращением по поводу ситуации на финансовом рынке выступил Центробанк. Обращение размещено на сайте ЦБ.

Регулятор заявил о том, что повышенная волатильность курса рубля за последние дни является естественной реакцией на новости о потенциальных санкциях. «Такие эпизоды волатильности уже возникали ранее на фоне обсуждения санкционных ограничений и имели временный характер», — указывает ЦБ.

При этом Банк России подчеркивает, что внимательно следит за ситуацией на финансовом и валютном рынках.

ЦБ имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности, говорится в заявлении. Например, для ограничения волатильности могут быть скорректированные ежедневные покупки валюты на внутреннем рынке по бюджетному правилу (на дополнительные нефтегазовые доходы). При этом в течение более длительного срока операции в рамках бюджетного правила будут осуществлены в полном объеме, подчеркивает ЦБ.

«Поддержку рублю по-прежнему оказывают существенные продажи экспортной валютной выручки», — сообщает Банк России.

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в пятницу, 10 августа, вырос на 44 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов и достиг 67,09 рубля за единицу американской валюты.

В последний раз курс доллара находился выше отметки в 67 рублей 3 августа 2016 года.

Но курс рубля к евро удивляет. На открытии торгов Мосбиржи стоимость евро снизилась на 6 копеек, до 76,88 рубля.

Индексы Мосбиржи и РТС упали на 1-2%: первый до 2281,93 пункта, а второй — до 1072,48 пункта.

По данным ЦБ, официальный курс доллара на 11 августа вырос до 66,9 рублей. Евро упал до 76,67 рублей.

На 13.10 мск курс доллара на бирже немного скорректировался и составил 66,8 рублей за американскую валюту.

Все против рубля

Традиционно поддерживающая российскую национальную валюту нефть тоже уходит вниз.

Стоимость барреля нефти Brent с поставкой в октябре на бирже ICE в Лондоне упала утром на 0,74% — до 71,54 доллара. К 10:20 мск индекс Мосбиржи снижался на 0,91%, РТС — на 2,01%.

Если 7 августа торги закрылись на уровне 63,5 руб. за доллар, то утром 8 августа курс доллара к рублю достиг максимума с апреля 2018 года, на пике превысив 65 руб. 9 августа курс доллара превысил уже 66 руб.

Сейчас все против рубля: угроза новых санкций, дешевеющая нефть и закупки валюты Минфином . В итоге рубль бьет новые антирекорды.

Но основной причиной резкой волатильности рубля стали санкционные риски.

Так, 8 августа были опубликованы детали законопроекта, подготовленного американскими сенаторами. Стало известно, что Госдепартамент США объявил о намерении ввести новые санкции против России из-за обвинений в ее причастности к отравлению в британском городе Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери (инцидент произошел в марте).

В США решили, что в этом случае были нарушены нормы международного права и американский закон о химоружии от 1991 года. Предполагается, что Конгресс примет два новых пакета санкций. Первый вводится 22 августа, а второй — спустя три месяца, если РФ не примет ряд условий: даст гарантии неприменения химического оружия в будущем и согласится на независимую проверку отдельных военных объектов инспекторами ООН

Три месяца — крутые горки

Первый блок санкций предусматривает запрет на поставку в РФ оружия, электронных устройств и иной продукции двойного назначения, которые могут быть связаны с национальной безопасностью США.

Эти меры могут применяться в отношении всех государственных компаний РФ или компаний, которые финансируются государством, и могут негативно отразиться на авиационно-космической отрасли, хотя в рамках программ сотрудничества в космической сфере допускаются определенные исключения.

Второй пакет санкций может оказаться более масштабным: дальнейшее снижение уровня дипломатических отношений, приостановка полетов в США самолетов «Аэрофлота» (сейчас выполняются рейсы в четыре города США) и существенные ограничения в двусторонней торговле (в 2017 году на долю США пришлось 4% внешнеторгового оборота РФ или порядка $29 млрд).

ВТБ, ВЭБа, Газпромбанка, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Документ предполагает, в частности, введение запрета на операции с новым российским госдолгом и запрет на долларовые расчеты с использованием корсчетов в США для российских госбанков ( Сбербанка Банка Москвы ).

Впрочем, законопроект еще не одобрен Конгрессом, документ может претерпеть значительные изменения или вообще не быть принят, уточняет Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade. «Тогда не исключено, что российский рубль отыграет часть потерь, поскольку сейчас фактически мы имеем дело со спекулятивным падением», — говорит Кулакова.

Но еще в среду эксперты фондового рынка стали говорить о том, что «рубль локально девальвировался».

Если так и дальше пойдет, то на рынке начнется паника.

«В перспективе нескольких месяцев, если санкционная риторика не смягчится, доллар может достичь отметки 70 руб., » — прогнозирует Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс.

Эксперт считает, что рубль попал в санкционную ловушку.

«Обмусоливание» санкционной риторики

Новый пакет санкций носит формальный характер, как и сам повод — попытка отравления в Лондоне экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отмечает Иван Капустянский , ведущий аналитик Forex Optimum, добавляя, что «под запрет попадут товары двойного назначения».

«Второй пакет санкций более жесткий, но опять же не смертельный. Дипломатические отношения между РФ и США уже на минимуме», — говорит Капустянский.

Самые жесткие меры касаются запрета инвестировать в государственный долг России и запрета проведения транзакций в долларах США государственными банками РФ, уверены эксперты.

Волатильность на валютном рынке РФ будет сохраняться. Пока будет продолжаться «обмусоливание» санкций, рубль будет находится под давлением.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г. В. Екатерина Новикова считает, что размещение российских ОФЗ (следующего транша) может быть затруднено, и в этом случае нас ожидает новое снижение рубля к доллару и евро.

«Стоит также обратить внимание на стоимость нефти и налоговый период для компаний в августе месяце. Все это будет являться дополнительными факторами снижения курса рубля к доллару и евро в ближайший месяц», — говорит эксперт.

Градус нервозности нарастает как минимум на внутреннем валютном рынке в РФ, где российская национальная валюта дешевеет с существенным ускорением и целевые уровни движения в тренде роста американского доллара по отношению к российскому рублю явно сместились в сторону риска выхода глобальных инвесторов из российских активов, отмечает Роман Блинов , руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра».

Рынки сектора развивающихся стран пока не лихорадит, но все возможно, добавляет эксперт.