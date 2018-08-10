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Эксперты не советуют обменивать валюту на фоне нестабильного рубля
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Эксперты не советуют обменивать валюту на фоне нестабильного рубля 

Вечерняя Москва 21 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
С начала недели курс доллара вырос до 67,10 рубля.
Экономисты не советуют совершать обменные операции в ближайшие дни.
Валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров отметил, что ситуация с валютой может быть достаточно изменчивой.
— В моменты выхода плохих или очень плохих новостей валютный рынок реагирует сильными изменениями котировок. В таких условиях, не имеет смыла бежать за валютой. Во-первых, банки при продаже в розницу устанавливают высокие цены. Во-вторых, опыт предыдущих «панических покупок валюты» показывает, что велик риск оказаться в убытке, купив доллары и евро на максимумах, — рассказал эксперт в комментарии "Российской газете".
Ранее в "Сбербанке" сообщили, что не было зафиксировано повышение спроса на иностранную валюту.
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