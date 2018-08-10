Швейцарский банк ухудшил прогноз курса рубля к доллару

UBS ухудшил прогноз курса рубля к доллару из-за потенциальных санкций США

Крупнейший швейцарский банк UBS ухудшил прогноз курса российского рубля по отношению к доллару в пределах ближайшего года на 5 рублей по сравнению с предыдущими ожиданиями на фоне рисков потенциальных санкций США против РФ, сообщается в обзоре банка.

"Хотя мы по-прежнему ожидаем, что фискальная и монетарная политика будут разумными, а также ожидаем более высокие цены на нефть и преимущества для рубля, мы считаем, что вероятность введения дополнительных санкций создает риск для длинных позиций рубля. Соответственно, мы … корректируем наш прогноз курса рубля к доллару до 67 руб. через три месяца, 65 руб. через шесть месяцев и 63 руб. через 12 месяцев (с 62, 60 и 58 руб. за $1, ожидавшихся ранее)", — говорится сообщении UBS.

Эксперты банка также указывают, что возвращение внимания к вопросу о санкциях уже вызвало распродажу рубля.

"Мы ожидаем, что давление на Россию вырастет еще сильнее в среднесрочной перспективе", — отметили они.

За две предыдущие торговые сессии, 8 и 9 августа, доллар и евро подскакивали на 5% каждый против рубля на фоне панических покупок валюты из-за роста санкционных рисков.

Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском городе Солсбери.

По данным источников NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта.

Как писали "Вести. Экономика", 10 августа рубль начал торги на Московской бирже с ослабления к доллару под влиянием негативного внешнего фона. Курс американской валюты преодолел отметку 67 руб. впервые с 3 августа 2016 года.

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 66,79-67,09 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 67,04 руб., повысившись на 39 коп. относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро составил 76,89 руб. — это на 5,75 коп. ниже отметки предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины при этом увеличилась на 18,86 коп. — до 71,47 руб.