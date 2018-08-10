Официальный курс доллара приблизился к 67 рублям 

Российская валюта к полудню пятницы практически полностью отыграла утреннее снижение к доллару и начала укрепляться. К 12:20 мск курс американской валюты снизился на 10 копеек по сравнению с результатами закрытия предыдущих торгов — до 66,55 рубля.
Пара доллар/рубль, в ближайшее время будет торговаться в диапазоне 65-67,5 рубля, комментирует Иван Копейкин, эксперт "БКС брокер".
"Определенные меры поддержки может предпринять Банк России. В перспективе, давление кроме санкций, скорее всего, будет оказывать дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики со стороны США, а также риски дальнейшего усиления торговых войн в мире", — отмечает эксперт.