Официальный курс доллара приблизился к 67 рублям

Российская валюта к полудню пятницы практически полностью отыграла утреннее снижение к доллару и начала укрепляться. К 12:20 мск курс американской валюты снизился на 10 копеек по сравнению с результатами закрытия предыдущих торгов — до 66,55 рубля.