V1.ru назвали самым цитируемым СМИ Волгоградской области

Информационный портал V1.ru в очередной раз стал самым цитируемым СМИ Волгоградской области.

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В рейтинг, оценивающий цитируемость издания, попали 20 региональных изданий. В тройку лидеров попали сайты Высота102 — в этот раз ресурс поднялся с третьей на вторую строчку. На третьей позиции разместился информационный портал Bloknot-volgograd.ru . За второй квартал индекс цитируемости V1.ru поднялся до 63, 67. Показатели Высоты. 102 — 28, 41, а Bloknot-volgograd.ru — 26, 91.

— В медиарейтинг вошли СМИ Волгоградской области, специализированные СМИ при подсчете не учитывались, — сообщает «Медиалогия». — В основе рейтинга оказался индекс цитируемости «Медиалогии», который учитывает количество ссылок на источник информации в других средствах массовой информации и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.

Самым цитируемым и влиятельным СМИ, по версии «Медиалогия», информационный портал V1.ru стал и в прошлом году. Индекс цитируемости V1.ru составил 198,41. Показатель сайта «Блокнот Волгограда» — 120,29, у «Высоты 102» — 100,73.