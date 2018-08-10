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Петербургский кот-оракул Ахилл не будет предсказывать курс рубля
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Петербургский кот-оракул Ахилл не будет предсказывать курс рубля 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Кот-оракул Ахилл, предсказывавший результаты матчей чемпионата мира по футболу, не будет прогнозировать изменения на валютном рынке, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на хозяйку кота Анну Кондратьеву.
«Ахилл предпочитает не связываться с политикой и денежными отношениями, — сказала Анна Кондратьева. — Поэтому здесь он сохранит молчание».
Напомним, что эрмитажный кот Ахилл верно предсказал результаты пяти из восьми матчей чемпионата мира по футболу. После мундиаля Эрмитаж отдал кота ветеринару Анне Кондратьевой, которая много лет следила за здоровьем питомца.
Отметим, что 10 августа курс доллара впервые с августа 2016 года превысил уровень 67 рублей. Рубль падает на фоне сообщений о новых санкциях США против России.
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