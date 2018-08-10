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Поведение турецкой лиры перевело рынок в состояние рискофобии
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Поведение турецкой лиры перевело рынок в состояние рискофобии 

Прайм 49 минут назад
Вчера золото котировалось в диапазоне $1 211 — 1 217 за унцию, двигаясь к его нижней границе по мере отступления пары EUR/USD с 1,160 до 1,513. Одновременное ослабление евро и снижение доходности гособлигаций США указывает на слабый интерес инвесторов к риску: они переводят средства в безопасные американские активы, наблюдая коллапс турецкой лиры, который сейчас является главной темой для рынка. По мнению наших валютных аналитиков, поведение турецкой лиры перевело рынок в состояние рискофобии. Турция столкнулась с рядом проблем: ростом инфляции, дефицитом счета текущих операций, опасениями насчет независимости центробанка; к тому же, в последнее время у нее испортились отношения с США. Так, на прошлой неделе США ввели ограничения в отношении двух турецких министров, что оказало дополнительное давление на турецкие активы. Вчера появились сообщения, что турецкая делегация на переговорах в США не смогла смягчить ситуацию, и после этого лира упала на 5%.
Сегодня утром турецкая валюта подешевела еще на 13%, но затем сумела отыграть половину этого падения. Проблемы с лирой отразились на всех валютах развивающихся рынков и даже на паре EUR/USD, которая сегодня утром упала ниже отметки 1,15 (причем, похоже, довольно уверенно), тем самым покинув диапазон 1,15-1,18, где находилась с начала лета. Золото отреагировало на это падением до $1 206 за унцию. Давление на евро оказывают сообщения, что ЕЦБ озабочен связями ряда банков еврозоны с Турцией.
Сегодня инвесторы ждут выступлений президента Турции Реджепа Эрдогана, запланированных на 14:00 и 16:30 мск. Кроме того, в 14:30 мск выступит его новый министр финансов, считающийся довольно противоречивой фигурой; он озвучит планы по построению «новой экономики». Наши аналитики по валютному рынку отмечают, что турецким чиновникам будет непросто успокоить рынок.
В 15:30 инвесторы ненадолго отвлекутся от турецкой темы: в США выходят данные по ИПЦ. Если помесячный рост цен превысит 0,2%, давление на доллар в сторону его укрепления усилится. Мы полагаем, что сегодня цены на золото отступят до $1 205 — 1 210 за унцию, говорится в обзоре Михаила Шейбе из Sberbank Investment Research.
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