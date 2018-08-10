Ещё
В Банке России прокомментировали падение рубля
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.75
$
67.09
76.50
77.00
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
72.59
+0.14 Золото
1212.65
–0.04 РТС
1079.11
–0.11
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1441
–0.0214
27.07
1.1655
09.08
05.08
31.07

В Банке России прокомментировали падение рубля 

Банки Сегодня 27 минут назад
Фото: Банки Сегодня
В Банке России прокомментировали падение рубляТакже в ЦБ подчеркнули, что повышению волатильности способствовали изменения на глобальных и развивающихся финансовых рынках. Из сообщения пресс-службы Банка России следует, что это нормальная реакция на очередные ограничительные меры, так как во время введения предыдущих ограничений, наблюдалась такая же ситуация.
Однако ЦБ сообщает, что держит ситуацию под полным контролем и имеет достаточно ресурсов и инструментов, чтобы и в дальнейшем держать ситуацию в нормальном русле, а также предотвратить возможные последствия. Один из главных инструментов Центробанка — регулирование объема закупок иностранный валюты, благодаря которому он может непосредственно влиять на уровень волатильности.
Напомним, что 10 августа курс рубля по отношению к доллару превысил 67 рублей. Последний раз такой курс граждане РФ могли наблюдать в августе 2016 года.
Банки Сегодня: последние новости
Силуанов успокоил участников финансового рынка РФ Предсанкционная кабала, или как реагирует экономика РФ на слухи о новых санкциях Маска обвиняют в нарушении закона о защите прав инвесторов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США могут заставить Россию отказаться от доллара255
Пенсионерам запретят продавать квартиры
Американская ловушка: рубль ушел в пике372
«Северному потоку-2» нашли альтернативу35
Найден способ спасти «зависшие пенсии»8
Видео
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
01:50
Россияне в панике оплачивают туры из-за обвала рубля
Личный счет
00:46
ЦБ назвал причину падения рубля
Экономика
04:44
Впервые за 2 года: доллар превысил 67 рублей
Рынки
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение