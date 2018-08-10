В Банке России прокомментировали падение рубля

Банке России прокомментировали падение рубляТакже в ЦБ подчеркнули, что повышению волатильности способствовали изменения на глобальных и развивающихся финансовых рынках. Из сообщения пресс-службы Банка России следует, что это нормальная реакция на очередные ограничительные меры, так как во время введения предыдущих ограничений, наблюдалась такая же ситуация.

Однако ЦБ сообщает, что держит ситуацию под полным контролем и имеет достаточно ресурсов и инструментов, чтобы и в дальнейшем держать ситуацию в нормальном русле, а также предотвратить возможные последствия. Один из главных инструментов Центробанка — регулирование объема закупок иностранный валюты, благодаря которому он может непосредственно влиять на уровень волатильности.

Напомним, что 10 августа курс рубля по отношению к доллару превысил 67 рублей. Последний раз такой курс граждане РФ могли наблюдать в августе 2016 года.