Туроператоры: рост курса валют не приведет к удорожанию путевок на массовые направления

МОСКВА, 10 августа. / ТАСС /. Волатильность на рынке валют не приведет к повышению цен на пакетные туры на массовые направления, такие как Турция, Греция, Италия и т.д. Такое мнение высказали ТАСС представители туроператоров.

В четверг 9 августа Банк России понизил курс рубля по отношению к доллару сразу на 2,7 руб. — до 66,29 руб. (4,24%), к евро — на 3 руб., до 76,83 руб. (4,07%). На 11-13 августа официальный курс доллара установлен на уровне 66,9075 рубля, что на 62,19 копейки выше предыдущего показателя, курс евро понижен на 14,9 копейки, до 76,6760 рубля. Давление на рубль оказывает информация о решении Госдепа США ввести новые санкции против РФ.

"Чартерные рейсы, на которых базируются пакетные туры на массовых направлениях, таких как Турция, Греция, Италия, Болгария и пакетные туры в Крым, Краснодарский край и Абхазию, летают по заранее согласованным условиям, поэтому ждать роста цен на турпутевки в части подорожания авиаперевозки именно на чартере не стоит", — заявил представитель пресс-службы туроператора Intourist в беседе с ТАСС.

По его словам, в связи с ростом курса у компании наблюдается активация бронирований от тех туристов, кто только собирался в отпуск и раздумывал, тур в какой отель или страну ему выбрать. В четверг на фоне скачка курса валют многие туристы срочно оплатили путевки по зафиксированному на день курсу.

По мнению председателя совета директоров и акционера компании Tez Tour Александра Синигибского , «рост цен на авиабилеты, к сожалению, всегда привязан к валюте». «Рублевая составляющая авиабилета не очень большая. В долларах цена даже уменьшится, потому что там есть рублевая составляющая и в евро уменьшится, а в рублях увеличится. Пока незначительно, ведь колебания курса небольшие», — уточнил эксперт.

Цена индивидуальных туров

При этом, по словам руководителя пресс-службы туроператора Tui Татьяны Коршуновой , повышение отразится на индивидуальных турах и турах, бронируемых в системе GDS, с перелетом на регулярных рейсах, так как цена на перелет в составе такого тура соответствует стоимости продажи авиабилетов самой авиакомпанией.

"Поскольку на сроки оплаты перелета в составе таких туров распространяются стандартные правила перевозчика, билеты оплачиваются туристами сразу при бронировании. Возможное будущее повышение стоимости на перелет ранее оплаченные билеты не касается", — заявила она ТАСС.

Коршунова добавила, что колебания курса валют никак не задевают стоимость туров по России, и это довод в пользу отдыха на российских курортах. Что касается поездок за рубеж, где стоимость путешествия напрямую зависит от курса доллара или евро, то цена на отдых будет меняться вместе с изменением курса валют, причем как в сторону увеличения, так и снижения.