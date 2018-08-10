Ещё
Ускорился рост ВВП России
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.06
$
67.40
76.75
77.15
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
72.28
–0.11 Золото
1213.92
+0.07 РТС
1065.08
–0.42
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1443
–0.0212
27.07
1.1655
09.08
05.08
31.07

Ускорился рост ВВП России 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Во втором квартале 2018 года рост ВВП ускорился до 1,8%, сообщает Росстат.
«Индекс физического объема валового внутреннего продукта во втором квартале 2018 года относительно соответствующего периода 2017 года, по предварительной оценке, составил 101,8%», — говорится в сообщении Росстата, передает РИА «Новости».
Похожую оценку ранее давало Минэкономразвития. По данным ведомства, по итогам второго квартала рост ВВП составил 1,7%.
Банк России прогнозировал, что вклад чемпионата мира может достичь 0,1–0,2 процентного пункта в годовой темп прироста ВВП во втором квартале 2018 года.
Ранее в Минэкономразвития сообщали, что в январе-апреле рост ВВП составил 1,3%.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Один из богатейших россиян выступил против изъятия сверхдоходов металлургов Силуанов объяснил рост курса доллара Доллар обновил максимум с ноября 2016 года
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выступит с заявлением по пенсионной реформе264
США могут заставить Россию отказаться от доллара391
Россия нашла управу на Данию41
Пенсионерам запретят продавать квартиры364
Американская ловушка: рубль ушел в пике386
Видео
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
01:50
Россияне в панике оплачивают туры из-за обвала рубля
Личный счет
00:46
ЦБ назвал причину падения рубля
Экономика
04:44
Впервые за 2 года: доллар превысил 67 рублей
Рынки
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение