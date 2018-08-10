Ускорился рост ВВП России

Во втором квартале 2018 года рост ВВП ускорился до 1,8%, сообщает Росстат

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта во втором квартале 2018 года относительно соответствующего периода 2017 года, по предварительной оценке, составил 101,8%», — говорится в сообщении Росстата, передает РИА «Новости».

Похожую оценку ранее давало Минэкономразвития . По данным ведомства, по итогам второго квартала рост ВВП составил 1,7%.

Банк России прогнозировал, что вклад чемпионата мира может достичь 0,1–0,2 процентного пункта в годовой темп прироста ВВП во втором квартале 2018 года.

Ранее в Минэкономразвития сообщали, что в январе-апреле рост ВВП составил 1,3%.