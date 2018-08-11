Минимальный набор продуктов для воронежцев на месяц подорожал 

Стоимость потребительской корзины составила 3638 рублей. Потребительская корзина жителей Воронежской области в июле подорожала до 3638 рублей, сообщила пресс-служба Воронежстата в пятницу, 10 августа. Стоимость минимального набора продуктов питания за месяц выросла на 0,75% или на 27 рублей. В июне этот показатель составлял 3611 рублей. В июле по сравнению с предыдущим месяцем значительно повысились цены на фруктовые соки, неразделанную мороженую рыбу, мясо кур, пшено, картофель, свеклу и морковь (от 3 до 13,3%). При этом подешевели манная и гречневая крупы, куриные яйца, капуста, чеснок, свежие огурцы и помидоры (от 1,5 до 29,3%). С декабря 2017 года потребительская корзина жителей Воронежской области подорожала на 10,4%, или на 378 рублей, уточнили статистики. Дарья Крымова