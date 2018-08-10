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Правительство может увеличит нагрузку на металлургический сектор: негативно
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Правительство может увеличит нагрузку на металлургический сектор: негативно 

Прайм 5 часов назад
Андрей Белоусов (помощник президента) в своем письме к Владимиру Путину предложил увеличить бюджетные поступления от горно-металлургического сектора на сумму до 500 млрд руб. ($8 млрд). Один из вариантов, предложенных президенту, предполагает приравнивание рентабельности сектора к рентабельности нефтегазового сектора (в среднем 22% по EBITDA 2017). В письме говорится о сверхдоходах, обусловленных ослаблением рубля и ростом экспортных цен.
Многие российские металлургические компании в настоящий момент имеют низкую долговую нагрузку, а их дивидендная доходность превышает 10%, поэтому внимание правительства к сектору неудивительно. Новость НЕГАТИВНА, поскольку потенциальное повышение налогов отрицательно скажется на инвестиционном профиле и прогнозам по дивидендам. Идея приравнять рентабельность сектора к рентабельности нефтегазовых компаний выглядят особенно жесткой и потенциально может отбить у компаний стремление к повышению рентабельности, а также привести к уходу инвесторов из сектора.
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