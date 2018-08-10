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Минюст зарегистрировал приказ о росте цены «Газпрома» на газ для промышленности на 3,4%
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Минюст зарегистрировал приказ о росте цены «Газпрома» на газ для промышленности на 3,4% 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Минюст РФ зарегистрировал приказ об индексации оптовых цен на газ "Газпрома" для промышленности на 3,4%, соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Из приказа неясно, когда именно начнется индексация цен на газ. 8 августа замглавы ФАС Анатолий Голомолзин в ответ на вопрос журналистов, возможна ли индексация цен «задним числом», ответил, что она пройдет «в установленном порядке».
Оптовые цены на газ, который продает «Газпром», регулируются государством. Как правило, они индексируются с 1 июля. Прогноз социально-экономического развития РФ на 2018 год и на плановый период 2019–2020 годов, подготовленный Минэкономразвития, предполагает индексацию оптовых цен на газ для всех потребителей на 3,4% в 2018 году, 3,1% в 2019 году и 3% в 2020 году.
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