У сети отелей Radisson сменится владелец

Китайская HNA Group, владеющая сетью гостиниц Radisson , приняла решение продать ее международному консорциуму во главе с китайской Jin Jiang International Holdings Co., пишет Financial Times . Стоимость гостиничной сети оценивается приблизительно в 6 млрд шведских крон ($671 млн). Стороны рассчитывают закрыть сделку к концу года.

Структура сделки сложная. Она будет проходить в несколько этапов. Как отмечается в пресс-релизе Radisson Hospitality (оператор сети гостиниц, торгуется на Стокгольмской фондовой бирже), в сделке будут участвовать несколько дочерних компаний сторон. Сначала Jin Jiang купит 51,15% акций Radisson (по цене 35 шведских крон за акцию). Чуть позже компания приобретет долю в размере 18,5% акций. По какой цене будет выкуплен второй пакет акций, стороны не раскрывают. Шведское законодательство обязывает Jin Jiang после закрытия второго этапа сделки сделать предложение HNA Tourism о покупке оставшегося пакета акций, следует из пресс-релиза.

После всех этапов сделки Jin Jiang получит 100% во всех брендах сети — Radisson, Radisson Blu, Park Inn и Country Inn&Suites. Сейчас Radisson владеет или является оператором более 1100 гостиниц.

Как отмечает Bloomberg , HNA Group Co. испытывает нехватку денежных средств. Ее корпоративный долг ранее достиг $94 млрд Из-за этого компания решила распродать ряд активов. В частности, в апреле HNA Group решила продать часть или весь пакет акций стоимостью $6,3 млрд в сети Hilton Worldwide Holdings Inc. Долю в этой компании (25%) HNA Group приобрела за $6,5 млрд около полутора лет назад. Всего в 2018 г. группа распродаст гостиничные активы на сумму $17 млрд Как отмечает FT, финансовые проблемы HNA Group усугубились из-за недавней гибели во Франции сооснователя и председателя совета директоров группы Ван Цзяня.

HNA Group с 2000 г. активно инвестировала в различные сферы бизнеса: туризм, логистику, страхование, финансовые услуги. Компания покупала активы как в Китае, так и за рубежом. HNA Group — совладелец трех китайских авиакомпаний, испанской сети отелей NH Hotel Group, китайского подразделения Uber, а также нескольких офисных зданий и гостиницы в Нью-Йорке.