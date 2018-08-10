ЦБ РФ выявил операции по выводу активов из банка «Воронеж»

МОСКВА, 10 августа. / ТАСС /. Временная администрация по управлению банком «Воронеж» , у которого Банк России ранее отозвал лицензию, во время обследования его финансового состояния выявила операции, направленные на вывод активов с причинением ущерба на сумму более 7,6 млрд руб. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Временная администрация по управлению банком «Воронеж» в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила совершенные должностными лицами банка операции, направленные на вывод активов посредством осуществления сделок по приобретению неликвидных ценных бумаг и отчуждению недвижимого имущества, с причинением ущерба на сумму более 7,6 млрд рублей", — отмечает регулятор.

МВД РФ и Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшим руководством и собственниками банка «Воронеж», ЦБ направил в Генпрокуратуру Следственный комитет для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Банк России отозвал лицензию у банка 15 июня текущего года. По данным ЦБ, в результате «схемных» операций по замещению активов для сокрытия своего реального финансового положения и формального соблюдения пруденциальных норм деятельности на балансе банка «Воронеж» образовался значительный объем активов сомнительного характера. В июне 2018 года банк осуществлял сделки с имуществом, направленные на вывод активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

Кроме того, в ходе надзора за деятельностью банка установлены признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ, отмечается в сообщении.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июня кредитная организация занимала 211 место в банковской системе России.