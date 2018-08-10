Ещё
ЦБ обнаружил хищения на 4,2 млрд рублей в якутском банке «Таатта»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.25
$
67.50
76.91
77.37
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
72.82
+0.01 Золото
1211.30
–0.05 РТС
1056.93
–0.63
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1399
–0.0256
27.07
1.1655
09.08
05.08
31.07

ЦБ обнаружил хищения на 4,2 млрд рублей в якутском банке «Таатта» 

BFM.RU 12 минут назад
Фото: 360tv.ru
Временная администрация по управлению якутским банком «Таатта» выявила в нем хищения на 4,2 млрд рублей. Администрация установила, что операции, имеющие признаки хищения денежных средств и иных материальных ценностей, осуществляли должностные лица кредитной организации. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ. Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, ЦБ направил в Генпрокуратуру, МВД РФ и Следственный комитет для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
Банк России отозвал лицензию у банка «Таатта» 5 июля. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июня кредитная организация занимала 220-е место в банковской системе РФ.
BFM.RU: последние новости
Силуанов объяснил причины волатильности на рынках Сбербанк зафиксировал сезонно низкий спрос населения на обмен валюты ФАС и Минэнерго согласуют приказ об увеличении продажи газа на бирже до конца года
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
«Если поезда в Россию отменят, случится коллапс»
Путин выступит с заявлением по пенсионной реформе
«Делиться надо»: почему у бизнеса хотят изымать деньги
ВТО поддержала Россию в споре с ЕС
Видео
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
01:50
Россияне в панике оплачивают туры из-за обвала рубля
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение