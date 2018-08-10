ЦБ обнаружил хищения на 4,2 млрд рублей в якутском банке «Таатта» 

Временная администрация по управлению якутским банком «Таатта» выявила в нем хищения на 4,2 млрд рублей. Администрация установила, что операции, имеющие признаки хищения денежных средств и иных материальных ценностей, осуществляли должностные лица кредитной организации. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ. Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, ЦБ направил в Генпрокуратуру, МВД РФ и Следственный комитет для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
Банк России отозвал лицензию у банка «Таатта» 5 июля. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июня кредитная организация занимала 220-е место в банковской системе РФ.