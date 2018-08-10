Налог на сверхприбыль корпораций. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. Как сообщили источники ТАСС, помощник президента РФ Андрей Белоусов выдвинул идею изъятия сверхдоходов в размере около 0,5 трлн руб. ежегодно у предприятий горно-металлургической и химической отраслей. Предложение обосновывается тем, что ставка налогообложения в этих отраслях ниже, чем у нефтяных компаний, а рентабельность выше. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, что такое сверхприбыль и о международном опыте применения налога на сверхприбыль корпораций.

Налог

Налог на сверхприбыль (англ. excess profit tax) — дополнительный прямой корпоративный налог или акциз, который компании выплачивают помимо стандартных налогов с прибыли, оборота и т. д. Он применяется к части прибыли компании или предприятия, превышающей ее средний размер за определенный предшествующий период. Налог вводится в том случае, если правительство считает, что увеличение стандартной налоговой нагрузки для всех участников рынка неприемлемо, но конкретная отрасль или фирмы, используя удачную конъюнктуру, зарабатывают достаточно, чтобы за счет нее можно было увеличить отдачу в бюджет. Как правило, налог на сверхприбыль взимается в периоды острого бюджетного дефицита и служит инструментом восполнения недостающих финансовых средств. При этом его ставки могут достигать 80-100%.

Применение

Впервые такой налог был введен во время Первой мировой войны в Великобритании с целью пополнения бюджета за счет существенных прибылей, получаемых промышленниками, которые они зарабатывали на военных поставках. Он действовал в 1915-1921 годы для финансирования расходов на оборону, ставка колебалась от 40% до 80%. Затем этот опыт был применен Российской империей, США, Германией и Японией.

Налог на сверхприбыль активно взимался в годы Второй мировой войны. Так, в США в 1943-1945 годы его ставка составляла 80%, в Великобритании — 100% (прибыль, облагаемая этим налогом, высчитывалась в сравнении декларированной довоенной прибылью компаний). В период Корейской войны в 1950-1953 годы в США ставка налога на сверхприбыль достигала 82% (налог обеспечивал до 1/3 всех налоговых поступлений).

В начале 1980-х годов, когда в связи с ростом цены на нефть резко повысились и доходы нефтяных компаний, в США был введен дополнительный налог на избыточные доходы от реализации нефти (windfall profit tax). Ставка налога для всех американских нефтяных компаний составляла от 22,5% до 70% в зависимости от типа месторождения и категории производителя. В 1988 году в условиях снижения цен на нефть этот налог был отменен.

В 1997 году Великобритания ввела дополнительный налог на прибыль для компаний, которые с 1984 года участвовали в приватизации госпредприятий, работающих в телекоммуникационной сфере, ЖКХ, авиа— и железнодорожного сообщения. По мнению правительства, приватизация была осуществлена по ценам ниже рыночных, что позволило получить значительную прибыль. Налог на сверхприбыль затронул, в частности, такие компании, как ВАА (оператор семи крупнейших аэропортов Великобритании), British Gas, British Telecom, Scottish Hydro plc (крупнейший энергопоставщик на севере страны). Изъятые 5 млрд фунтов были направлены на социальное обеспечение и инвестиции в образование.

В конце ХХ в. в большинстве стран с развитой налоговой системой налог на сверхприбыль трансформировался в специальные налоги на прибыль, которые вводятся на определенный период или с определенной целью и являются дополнительным источником бюджетных поступлений. Например, в Европейском союзе в настоящее время распространено дополнительное налогообложение для электрогенерирующих компаний. В частности, в странах Северной Европы (Швеция, Норвегия, Финляндия) эта мера действует с 2008-2009 годы для компаний гидро— и атомной энергетики.

В 2001-2013 годы схожие налоги и дополнительные тарифы были введены в Испании, Болгарии, Греции и Румынии для компаний, работающих в области солнечной энергетики. Это связано с тем, что из-за их деятельности начали нести убытки электростанции, работающие на углеводородных ресурсов. Фактически такие меры в ЕС направлены не на пополнение госбюджетов, а на устранение дисбаланса в энергетической системе.

В Норвегии (с 1975 года) действует специальный налог для нефтяных компаний со ставкой в 50%, который они выплачивают помимо общего налога на прибыль в 25% (до 2017 года 28%). Таким образом, реальная ставка налога для компаний нефтяного сектора составляет 75%.

Специальный налог на сверхприбыли существует в Казахстане (до 60%) — он распространяется на компании, занимающихся добычей природных ископаемых (в их числе «Актобемунайгаз», «Мангистаумунайгаз», «Казгермунай»).

В России понятие сверхприбыли в налоговом кодексе отсутствует.