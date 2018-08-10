Пенсионные накопления могут приносить больше дохода

Текущая доходность пенсионных накоплений в ВТБ Пенсионный фонд в первом полугодии 2018 года составила 7,76% годовых. Текущая доходность пенсионных резервов по негосударственному пенсионному обеспечению–7,49%.

На 1 июля 2018 года под управлением фонда находилось 189,2млрд. рублей пенсионных накоплений и 3,5 млрд рублей пенсионных резервов.