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Пенсионные накопления могут приносить больше дохода
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Пенсионные накопления могут приносить больше дохода 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Текущая доходность пенсионных накоплений в ВТБ Пенсионный фонд в первом полугодии 2018 года составила 7,76% годовых. Текущая доходность пенсионных резервов по негосударственному пенсионному обеспечению–7,49%.
На 1 июля 2018 года под управлением фонда находилось 189,2млрд. рублей пенсионных накоплений и 3,5 млрд рублей пенсионных резервов.
«Задача любого пенсионного фонда — не просто сохранить пенсионные накопления, но и увеличить их, — говорит генеральный директор фонда Лариса Горчаковская. — Грамотный анализ ситуации на рынке позволяет эффективно инвестировать средства в различные финансовые инструменты. Инвестиционная стратегия нашего фонда гарантирует сохранность накоплений граждан и позволяет начислять доходность, превышающую средние ставки по депозитам. Мы показываем высокий уровень доходности на протяжении многих лет».
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