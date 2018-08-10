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В Германии заступились за Россию перед США
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В Германии заступились за Россию перед США 

Парламентская газета 13 минут назад
Фото: Газета "Труд"
Председатель «Восточного комитета — Восточноевропейской ассоциации немецкой экономики» Вольфганг Бюхеле в пятницу раскритиковал планы США по расширению санкций против России, отметив, что этот шаг может нанести вред немецкому бизнесу.
«Все подобные попытки экстерриториального применения санкций США нарушают наш суверенитет, поэтому мы должны решительно защищаться от них независимо от того, против каких стран направлены эти меры», — приводит издание Deutsche Welle его слова.
Бюхеле считает, что действия Вашингтона противоречат международному праву. Он также предложил распространить на Россию положение ЕС о защите от санкций США, которое в настоящее время защищает европейские компании, ведущие бизнес с Ираном.
Ранее Госдепартамент США сообщил о введении нового пакета санкций против России из-за инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Ограничения вступят в силу 22 августа. На фоне этой новости падают рубль и акции крупнейших российских компаний.
В пятницу курс доллара на открытии торгов Московской биржи достиг 67,09 рубля. В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 3 августа 2016 года.
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