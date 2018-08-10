Ещё
Биржи Европы закрылись в минусе на финансовой ситуации в Турции, банки в лидерах снижения
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.25
$
67.50
76.91
77.37
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
72.78
–0.26 Золото
1211.53
–0.08 РТС
1056.93
–0.63
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1395
–0.0259
27.07
1.1655
09.08
05.08
31.07

Биржи Европы закрылись в минусе на финансовой ситуации в Турции, банки в лидерах снижения 

Прайм 54 минуты назад
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Основные биржевые индексы Европы в пятницу закрыли торги в минусе за счет банковского сектора на напряженности вокруг финансовой ситуации в Турции, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов британский FTSE 100 снизился на 0,99% — до 7665,41 пункта, французский CAC 40 — на 1,59%, до 5414,68 пункта, немецкий DAX — на 1,96%, до 12427,54 пункта.
Негатив на рынках был вызван геополитическими новостями. Как сообщила в пятницу газета Financial Times, представители Европейского центробанка (ЕЦБ) выразили опасения относительно возможных рисков для банков региона от финансового кризиса в Турции. Особенно представителей регулятора беспокоит то, насколько могут быть задеты турецким кризисом крупные банки Испании, Италии и Франции — BBVA, UniCredit и BNP Paribas.
На этом фоне акции BBVA по итогам торгов упали в цене на 5,55%, UniCredit — на 4,4%, а BNP Paribas — на 2,99%.
Обеспокоенность инвесторов усилилась после того, как президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что санкционировал в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно, что вызвало очередное падение турецкой лиры до исторического минимума. Она падала до 6,62 за доллар, потеряв за сутки почти 20% своей стоимости.
Прайм: последние новости
Акции металлургических компаний РФ в начале дня падают на 3-5% В Африке может появиться единая валюта и общий центробанк в 2043 году Рынок акций РФ торгуется разнонаправленно на фоне ослабления рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп начал «крушить» валюты союзников России326
«Если поезда в Россию отменят, случится коллапс»143
Путин выступит с заявлением по пенсионной реформе883
«Делиться надо»: почему у бизнеса хотят изымать деньги91
ВТО поддержала Россию в споре с ЕС2
Видео
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
01:50
Россияне в панике оплачивают туры из-за обвала рубля
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение