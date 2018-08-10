Биржи Европы закрылись в минусе на финансовой ситуации в Турции, банки в лидерах снижения

МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Основные биржевые индексы Европы в пятницу закрыли торги в минусе за счет банковского сектора на напряженности вокруг финансовой ситуации в Турции, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский FTSE 100 снизился на 0,99% — до 7665,41 пункта, французский CAC 40 — на 1,59%, до 5414,68 пункта, немецкий DAX — на 1,96%, до 12427,54 пункта.

Негатив на рынках был вызван геополитическими новостями. Как сообщила в пятницу газета Financial Times , представители Европейского центробанка (ЕЦБ) выразили опасения относительно возможных рисков для банков региона от финансового кризиса в Турции. Особенно представителей регулятора беспокоит то, насколько могут быть задеты турецким кризисом крупные банки Испании, Италии и Франции — BBVA, UniCredit и BNP Paribas.

На этом фоне акции BBVA по итогам торгов упали в цене на 5,55%, UniCredit — на 4,4%, а BNP Paribas — на 2,99%.