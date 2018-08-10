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Минсельхоз США повысил прогноз по производству пшеницы в России до 68 млн тонн
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Минсельхоз США повысил прогноз по производству пшеницы в России до 68 млн тонн 

ТАСС 7 минут назад
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Производство пшеницы в России в 2018-2019 сельскохозяйственном году составит 68 млн тонн, из этого объема на экспорт пойдет 35 млн тонн. Такая оценка содержится в материалах министерства сельского хозяйства США.
В прогнозе отмечается, что повышение обусловлено хорошим состоянием посевов ярового зерна. Кроме того, эксперты считают, что Россия может сохранить лидирующие позиции в мировом экспорте.
Для сравнения, производство пшеницы в странах ЕС в 2018-2019 сельскохозяйственном году составит 137,5 млн тонн, а экспорт — 23 млн тонн. В США эти показатели ожидаются на уровне 51,07 млн и 29 млн тонн соответственно.
В июльском обзоре минсельхоз США значительно понизил прогноз урожая зерновых в России, пересмотрев его со 109,4 млн до 103,4 млн тонн. При этом прогноз урожая пшеницы в России был понижен с 68,5 млн до 67 млн тонн без учета Крыма.
В свою очередь, Минсельхоз России ожидает, что урожай зерновых в стране составит около 100 млн тонн. Несмотря на сложные погодные условия в ряде регионов России, засуху и обводнения, Минсельхоз пока ни разу не менял прогноз, впервые озвученный главой ведомства Дмитрием Патрушевым в мае.
В прошлом году Россия собрала рекордные 135,4 млн тонн зерна. Экспорт в 2017-2018 сельскохозяйственном году, по данным Минсельхоза РФ, составил 52,4 млн тонн, что на 49% выше показателя предыдущего сезона. Прогноз министерства по экспорту зерновых в текущем сельскохозяйственном году (начался 1 июля) составляет 44-45 млн тонн.
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