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20 товаров с AliExpress для всех, кто сидит дома этим летом
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20 товаров с AliExpress для всех, кто сидит дома этим летом 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
20 товаров с AliExpress для всех, кто сидит дома этим летомЕсли не поехал отдыхать — не грусти, устраивайся поудобнее и выбирай себе крутые штуки для дома.
Прежде всего оцените три топовые штуки в нашем Telegram.
Как извлечь максимум из этой подборки?
Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. С помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.
Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.
Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.
Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн, М.видео, Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.
Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.
1. Чехол для iPhone
Создает эффект отсутствия задней крышки на смартфоне.
Цена: 174 руб., купить с кэшбеком
2. Мультитул
Компактная штука содержит семь инструментов.
Цена: 895 руб., купить с кэшбеком
3. Пояс с поводком
Удобная штука для выгуливания собаки.
Цена: 981 руб., купить с кэшбеком
4. Ионизатор воздуха
Насытит комнату или офисное помещение ионами.
Цена: 781 руб., купить с кэшбеком
5. Корзина для белья
Удобная корзина для сортировки грязного белья.
Цена: 1 550 руб., купить с кэшбеком
6. Вместительный ланчбокс
Емкость для обедов с тремя отделениями.
Цена: 654 руб., купить с кэшбеком
7. Светящиеся наклейки на клавиатуру
Отличное решение для ноутбуков без подсветки клавиш.
Цена: 73 руб., купить с кэшбеком
8. Необычная ложка
Поднимет настроение утром.
Цена: 93 руб., купить с кэшбеком
9. Термостойкий коврик
Пригодится для ремонта гаджетов и техники.
Цена: 625 руб., купить с кэшбеком
10. Футляр для очков в авто
Чтобы не терялись, когда они не нужны.
Цена: 498 руб., купить с кэшбеком
11. Необычная чайная чашка
С отделением для заварки.
Цена: 452 руб., купить с кэшбеком
12. 3D-конструктор
Большой выбор небольших моделей животных.
Цена: от 155 руб., купить с кэшбеком
13. Скрытые розетки
Стойка с розетками и USB-портами, скрываемая под столешницей.
Цена: от 1 512 руб., купить с кэшбеком
14. Органайзер для мелочей
Пригодится как детям, так и взрослым.
Цена: 449 руб., купить с кэшбеком
15. Необычный крючок для ключей
Можно повесить зонт или сумку.
Цена: 209 руб., купить с кэшбеком
16. Пульт с клавиатурой
Подойдет для компьютера, ТВ-приставки или умного телевизора.
Цена: 175 руб., купить с кэшбеком
17. GSM сигнализация
Может охранять гараж или дачу.
Цена: от 1 260 руб., купить с кэшбеком
18. Горшок для цветов Грут
Поклонники стражей галактики оценят.
Цена: 982 руб., купить с кэшбеком
19. Вместительный рюкзак
Водонепроницаемый рюкзак в пяти расцветках.
Цена: 1 616 руб., купить с кэшбеком
20. Гибкий вал  Понадобится при работе с дрелью или шуруповертом.
Цена: 130 руб., купить с кэшбеком
P. S. Не забывайте про расширение проверки реальных цен  С его помощью можно проверить продавца на честность. Устанавливаем расширение, находим товар и видим, поднимал ли продавец цену перед тем, как устраивать распродажи и скидки.
P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress
1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.
2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:
3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:
Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!
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