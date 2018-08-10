20 товаров с AliExpress для всех, кто сидит дома этим летом

20 товаров с AliExpress для всех, кто сидит дома этим летомЕсли не поехал отдыхать — не грусти, устраивайся поудобнее и выбирай себе крутые штуки для дома.

Прежде всего оцените три топовые штуки в нашем Telegram.

Как извлечь максимум из этой подборки?

Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. С помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.

Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.

Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.

Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн М.видео , Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.

Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.

1. Чехол для iPhone

Создает эффект отсутствия задней крышки на смартфоне.

Цена: 174 руб., купить с кэшбеком

2. Мультитул

Компактная штука содержит семь инструментов.

Цена: 895 руб., купить с кэшбеком

3. Пояс с поводком

Удобная штука для выгуливания собаки.

Цена: 981 руб., купить с кэшбеком

4. Ионизатор воздуха

Насытит комнату или офисное помещение ионами.

Цена: 781 руб., купить с кэшбеком

5. Корзина для белья

Удобная корзина для сортировки грязного белья.

Цена: 1 550 руб., купить с кэшбеком

6. Вместительный ланчбокс

Емкость для обедов с тремя отделениями.

Цена: 654 руб., купить с кэшбеком

7. Светящиеся наклейки на клавиатуру

Отличное решение для ноутбуков без подсветки клавиш.

Цена: 73 руб., купить с кэшбеком

8. Необычная ложка

Поднимет настроение утром.

Цена: 93 руб., купить с кэшбеком

9. Термостойкий коврик

Пригодится для ремонта гаджетов и техники.

Цена: 625 руб., купить с кэшбеком

10. Футляр для очков в авто

Чтобы не терялись, когда они не нужны.

Цена: 498 руб., купить с кэшбеком

11. Необычная чайная чашка

С отделением для заварки.

Цена: 452 руб., купить с кэшбеком

12. 3D-конструктор

Большой выбор небольших моделей животных.

Цена: от 155 руб., купить с кэшбеком

13. Скрытые розетки

Стойка с розетками и USB-портами, скрываемая под столешницей.

Цена: от 1 512 руб., купить с кэшбеком

14. Органайзер для мелочей

Пригодится как детям, так и взрослым.

Цена: 449 руб., купить с кэшбеком

15. Необычный крючок для ключей

Можно повесить зонт или сумку.

Цена: 209 руб., купить с кэшбеком

16. Пульт с клавиатурой

Подойдет для компьютера, ТВ-приставки или умного телевизора.

Цена: 175 руб., купить с кэшбеком

17. GSM сигнализация

Может охранять гараж или дачу.

Цена: от 1 260 руб., купить с кэшбеком

18. Горшок для цветов Грут

Поклонники стражей галактики оценят.

Цена: 982 руб., купить с кэшбеком

19. Вместительный рюкзак

Водонепроницаемый рюкзак в пяти расцветках.

Цена: 1 616 руб., купить с кэшбеком

20. Гибкий вал Понадобится при работе с дрелью или шуруповертом.

Цена: 130 руб., купить с кэшбеком

P. S. Не забывайте про расширение проверки реальных цен С его помощью можно проверить продавца на честность. Устанавливаем расширение, находим товар и видим, поднимал ли продавец цену перед тем, как устраивать распродажи и скидки.

P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress

1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.

2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:

3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:

Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!