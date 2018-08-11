Курс турецкой лиры к доллару резко упал

Анкара, 11 августа /Синьхуа/ — За прошедшую неделю курс турецкой лиры к доллару США упал более чем на 13 проц. С начала года лира подешевела уже на 30 проц.

Мировой рынок озабочен перспективами лиры. Инвестбанк «Голдман Сакс» предупредил, что в случае продолжительного спада курса турецкие банки столкнутся с риском эрозии капитала.

С начала нынешнего года лира неоднократно переживала быстрые спады курса. Аналитики считают главными причинами этого высокий уровень инфляции, большой размер внешнего долга и дефицита по текущим счетам.

По официальным данным, инфляция в июле в Турции составила 15,85 проц., что стало максимальным показателем за последние 14 лет. Объем внешнего долга за первый квартал 2018 года достиг 466,7 млрд долларов, что составило 52,9 проц. от ВВП. Повышение учетной ставки ФРС США и укрепление доллара еще сильнее увеличили стоимость погашения долга для Турции.

В целях стабилизации валюты Центральный банк Турции в текущем году неоднократно повышал базовую ставку, которая в настоящее время составляет 17,75 проц. —0—