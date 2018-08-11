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15 компаний дебютировали на китайской «третьей новой площадке»
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15 компаний дебютировали на китайской «третьей новой площадке» 

ИА Синьхуа 4 минуты назад
Пекин, 11 августа /Синьхуа/ — 15 малых и средних предприятий дебютировали на минувшей неделе в китайской Общегосударственной системе по продаже акций малых и средних предприятий NEEQ, известной как «третья новая площадка» /New Third Board/.
Таким образом, общее число зарегистрированных в системе NEEQ компаний возросло до 11079.
С 6 по 10 августа оборот на площадке достиг 1,51 млрд юаней /около 221 млн долл. США/, сократившись на 0,71 процента по сравнению с предыдущей неделей.
NEEQ была запущена в начале 2013 года в качестве дополнения к Шанхайской и Шэньчжэньской фондовым биржам и предназначена для обслуживания малых и средних предприятий.
Данная система рассматривается в качестве доступного способа получения финансирования малым бизнесом, характеризующегося низкими финансовыми издержками и простыми процедурами листинга. -0-
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