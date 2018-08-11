«Это эмоции, и они могут закончиться в любой момент». Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту?

Доллар на Мосбирже 10 августа достигал отметки 67,5 рубля, евро — 77-ми. Business FM спросила спросила у финансовых аналитиков, стоит ли как можно быстрее покупать валюту и если да, то какую. Богдан Зварич , вице-президент Гильдии финансовых аналитиков и риск менеджеров: «В сложившейся ситуации, я думаю, покупать уже немного поздно. В текущей ситуации я ожидаю отката американской валюты, в принципе, вплоть до 64 рублей. Я не исключаю такого развития событий. Я бы рассматривал и доллар, и евро. Здесь, наверное, все-таки больше стоит опираться на то, что если, например, валюта покупается под отпуск, то куда собирается человек ехать? Если он собирается ехать в Европу, то, конечно, это, наверное, евро. Если же речь идет о долгосрочных вложениях, и они связаны, с тем, чтобы защитить себя от ослабления рубля, то я бы, например, рассмотрел бы именно пару: покупал бы и доллар, и евро». Вот что думает эксперт БКС Иван Копейкин Иван Копейкин, эксперт БКС: «На мой взгляд, в текущей ситуации лучшая позиция — ее отсутствие. То есть фактически, конечно, я бесспорно тоже верю в то, что американский доллар и евро продолжат движение вверх, но, возможно, дождался бы более приемлемых уровней для покупки. Значит, например, если брать доллар — это в районе 65-ти. То есть хотя бы чуть-чуть бы он снизился, тогда можно было бы приобретать. С точки зрения, доллар или евро, я бы все-таки распределял, наверное, не то чтобы 50 на 50, но близко к этому». Аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова считате, что сейчас уже поздно для того, чтобы предпринимать активные шаги по покупке евро или доллара. Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»: «Обычно трейдеры говорят, что при прохождении какой-то особой планки можно спекулятивно купить доллар при достижении дна рубля. Грубо говоря, продать его. Но я бы сейчас, честно говоря, не рекомендовала искать это дно. Это эмоции, и они могут закончиться в любой момент». Центробанк установил курс доллара на понедельник, 13 августа, в размере 66,91 рубля, евро — 76,68.