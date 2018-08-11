США берут рубль на прицел

На протяжении долгого времени санкции против автократичного руководства России считались неэффективными. Согласно исследованиям, лишь 30-50% подобных мер привели к политическим результатам — краху тех или иных режимов или к уступкам с их стороны. Но во времена геополитики американцы делают ставку на новое оружие, мощь которого приходится испытать на себе всему миру, причем самым непосредственным образом: на доллар, являющийся главной движущей силой глобализации. Того, кто попадает в «опалу» у Вашингтона, обычно «отцепляют» от общего «поезда» и оставляют не у дел.

При помощи финансового оружия в лице доллара санкции становятся эффективным инструментом. Сейчас это приходится испытать на себе России. Одно лишь объявление о новых американских санкциях против Москвы привело к обвалу российской валюты: рубль упал до своего двухлетнего минимума: 66,71 рубля за доллар. Московская биржа тоже пережила массовый обвал индексов РТС и MOEX.

Сильнее других рухнули акции «Аэрофлота» (более 10%), когда американские СМИ сообщили, что правительство может запретить полеты над территорией США для «Российских авиалиний». Российские банки тоже понесли серьезные потери. Так, акции ВТБ потеряли более 7% своей стоимости.

Правительство США объявило в среду о новых санкциях против России из-за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании . В Вашингтоне уверены, по словам представителя Госдепартамента , что за этим покушением стоит именно Россия, использовавшая для этого нервно-паралитический газ и нарушившая тем самым международно-правовые нормы. Санкции вступят в силу 22 августа. Подробности штрафных мер озвучены не были. Однако речь идет о санкциях, касающихся товаров, имеющих отношение к национальной безопасности, заявили в Вашингтоне.

Москва отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей и уже объявила о встречных мерах. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал возможные американские санкции «абсолютно неприемлемыми», а сами США «непредсказуемым партнером». Тем не менее, Москва, по его словам, рассчитывает на «конструктивные отношения с Вашингтоном».

«Резкая реакция финансовых рынков на санкции, до сих пор остающиеся лишь на бумаге, говорит о том, насколько нервничают участники рынков», — написал по этому поводу аналитик Commerzbank Лутц Карповитц (Lutz Karpowitz). Впрочем, поведение рынков, по его словам, нельзя назвать иррациональным. «Если санкции действительно вступят в силу, российским банкам придется чрезвычайно трудно находить деньги на глобальных финансовых рынках», — заметил эксперт.

В таком случае европейским финансовым институтам придется свернуть сотрудничество со своими российскими партнерами из страха перед наказанием со стороны американцев.

Кроме того, России угрожают и другие санкции. Следующим шагом мог бы стать запрет для инвесторов на покупку российских гособлигаций. До сих пор Кремль не был прямой «мишенью» для американских санкций.

Соответственно, резко скакнула вверх доходность по российским гособлигациям. Десятилетние облигации могут принести своим обладателям 8,25% годовых — максимум с начала 2017 года. Потому что в связи с санкциями Москве будет весьма трудно находить покупателей своих долговых обязательств. Одновременно растет риск неспособности России гасить обязательства, если ее «отцепят» от рынка капитала. Эксперты оценивают риск дефолта в 9%.

Аналитики Citibank разработали два возможных сценария развития событий. Если Вашингтон включит в санкционный список Кремль и запретит покупку российских гособлигаций, то рубль может обвалиться на 15% и вновь превысить курс в 70 рублей за доллар.

Проценты по гособлигациям могут в таком случае вырасти на 4 процентных пункта. Сейчас в руках иностранных инвесторов находятся около 28% российских гособлигаций. Эксперт Citi Иван Чакаров предположил, что в худшем случае доходность по ним вырастет до 12%. Существенно ниже будет риск худшего сценария, если Вашингтон сделает исключение для лиц, уже сейчас владеющих российскими облигациями и запретит инвесторам лишь покупать новые. Тогда доходность вырастет, предположительно, не более чем до 10%, а отрицательные последствия для рубля будут не столь ярко выраженными.

Однако даже самые жесткие санкции не поставят Россию на колени. Кремль в минувшие годы сделал немало для того, чтобы подстраховаться. В частности, он вновь пополнил валютные резервы, которые на данный момент оцениваются в 459 миллиардов долларов. Кроме того, внешний долг России является одним из самых мелких в мире, составляя около 16%. Так что рост расходов на финансирование станет для страны не слишком болезненным.

Таким образом, очевидно, что новое финансовое оружие США окажется не таким уж и страшным. А если примеру России последуют и другие страны и будут стремиться к автаркии, то вновь подтвердится старая мудрость: санкции — не самый эффективный инструмент.