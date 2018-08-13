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ЦБ Китая ослабил юань к доллару до минимума
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ЦБ Китая ослабил юань к доллару до минимума с мая 2017 года 

Вести Экономика 52 минуты назад
Фото: EPA
Народный банк Китая в среду снизил курс национальной валюты к доллару на 234 пункта, или на 0,3%, и установил средний обменный курс юаня на уровне 6,8629 за доллар, сообщает Reuters.
Так называемый фиксинг установлен на минимальном уровне с 31 мая 2017 года.
На рынке материкового Китая юань в начале спотовых торгов оказался на отметке 6,8762 за доллар и повысился до 6,8755 к полудню. Тем не менее, курс китайской валюты был на 315 пунктов ниже, чем при закрытии предыдущей торговой сессии, и на 0,18% ниже фиксинга.
Юань снижается на фоне ослабления валют других развивающихся стран. Возобновившееся падение турецкой лиры оказало давление на развивающиеся рынки и повысило спрос инвесторов на более безопасные активы.
На прошлой неделе юань упал девятую неделю подряд. Это наиболее длительный период ослабления с 1994 года. С конца марта курс китайской валюты опустился на 9% по отношению к доллару.
Офшорный юань торговался на 0,15% ниже, чем на рынке материкового Китая, на уровне 6,8855 за доллар.
Как сообщали "Вести. Экономика", Народный банк Китая объявил о повышении нормы обязательных резервов по валютным форвардным контрактам для финансовых учреждений до 20%.
Новые требования вступили в силу с 6 августа. В центробанке рассчитывают, что эти меры повысят затратность спекулятивных операций на валютном рынке и помогут стабилизировать юань.
ЦБ Китая может предпринять дальнейшие действия для защиты от валютных рисков в свете меняющейся глобальной ситуации и недавних валютных потрясений на некоторых развивающихся рынках, пишет китайская газета China Daily со ссылкой на аналитиков и официальный доклад.
Согласно докладу центробанка о денежно-кредитной политике, в случае необходимости будут использованы дополнительные меры для минимизации негативного влияния колебаний валютных курсов и поддержания юаня на стабильном уровне.
По словам аналитиков, меры могут касаться некоторой корректировки денежно-кредитной политики в будущем, хотя в докладе центробанк вновь заявил о "разумной и нейтральной" политике.
Любая корректировка будет направлена на "защиту от внешних неопределенностей и возможных кредитных кризисов в некоторых областях, а также усиление поддержки реальной экономики, например, для малых и микропредприятий", сообщил центробанк.
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