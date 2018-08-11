Сборная самых дорогих игроков чемпионата России 

Текущее трансферное окно в России еще не закрыто, и до его завершения, конечно же, еще могут произойти громкие подписания. Тем не менее, мы уже сейчас представим сборную, составленную из игроков, трансферная стоимость которых является самой высокой в РФПЛ на своих поззициях.
Голкипер — ИГОРЬ АКИНФЕЕВ (ЦСКА)
Возраст: 32 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 12 миллионов евро
Правый защитник — МАРИО ФЕРНАНДЕС (ЦСКА)
Возраст: 27 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 20 миллионов евро
Центральный защитник — БЕНЕДИКТ ХЕВЕДЕС ("Локомотив")
Возраст: 30 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 9 миллионов евро
Центральный защитник — ЭММАНУЭЛЬ МАММАНА ("Зенит")
Возраст: 22 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 12 миллионов евро
Левый защитник — ГЕОРГИЙ ЩЕННИКОВ (ЦСКА)
Возраст: 27 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 5 миллионов евро
Центральный полузащитник — ГЖЕГОЖ КРЫХОВЯК ("Локомотив")
Возраст: 28 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 18 миллионов евро
Центральный полузащитник — ЛЕАНДРО ПАРЕДЕС ("Зенит")
Возраст: 24 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 20 миллионов евро
Плеймейкер — АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК ("Локомотив")
Возраст: 22 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 14 миллионов евро
Правый вингер — ЭМИЛИАНО РИГОНИ ("Зенит")
Возраст: 25 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 7,5 миллиона евро
Левый вингер — КВИНСИ ПРОМЕС ("Спартак")
Возраст: 26 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 24 миллиона евро
Форвард — ФЕДОР СМОЛОВ ("Локомотив")
Возраст: 28 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 14 миллионов евро
Итоговая схема: