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Сборная самых дорогих игроков чемпионата России
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Сборная самых дорогих игроков чемпионата России 

Soccer News 5 минут назад
Фото: Soccer News
Текущее трансферное окно в России еще не закрыто, и до его завершения, конечно же, еще могут произойти громкие подписания. Тем не менее, мы уже сейчас представим сборную, составленную из игроков, трансферная стоимость которых является самой высокой в РФПЛ на своих поззициях.
Голкипер — ИГОРЬ АКИНФЕЕВ (ЦСКА)
Возраст: 32  Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 12 миллионов евро
Правый защитник — МАРИО ФЕРНАНДЕС (ЦСКА)
Возраст: 27  Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 20 миллионов евро
Центральный защитник — БЕНЕДИКТ ХЕВЕДЕС ("Локомотив")
Возраст: 30  Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 9 миллионов евро
Центральный защитник — ЭММАНУЭЛЬ МАММАНА ("Зенит")
Возраст: 22  Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 12 миллионов евро
Левый защитник — ГЕОРГИЙ ЩЕННИКОВ (ЦСКА)
Возраст: 27  Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 5 миллионов евро
Центральный полузащитник — ГЖЕГОЖ КРЫХОВЯК ("Локомотив")
Возраст: 28  Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 18 миллионов евро
Центральный полузащитник — ЛЕАНДРО ПАРЕДЕС ("Зенит")
Возраст: 24  Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 20 миллионов евро
Плеймейкер — АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК ("Локомотив")
Возраст: 22  Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 14 миллионов евро
Правый вингер — ЭМИЛИАНО РИГОНИ ("Зенит")
Возраст: 25  Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 7,5 миллиона евро
Левый вингер — КВИНСИ ПРОМЕС ("Спартак")
Возраст: 26  Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 24 миллиона евро
Форвард — ФЕДОР СМОЛОВ ("Локомотив")
Возраст: 28  Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 14 миллионов евро
Итоговая схема:
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