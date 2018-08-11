Сборная самых дорогих игроков чемпионата России

Текущее трансферное окно в России еще не закрыто, и до его завершения, конечно же, еще могут произойти громкие подписания. Тем не менее, мы уже сейчас представим сборную, составленную из игроков, трансферная стоимость которых является самой высокой в РФПЛ на своих поззициях.

Возраст: 32 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 12 миллионов евро

Возраст: 27 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 20 миллионов евро

Возраст: 30 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 9 миллионов евро

Центральный защитник — ЭММАНУЭЛЬ МАММАНА ( "Зенит"

Возраст: 22 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 12 миллионов евро

Возраст: 27 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 5 миллионов евро

Центральный полузащитник — ГЖЕГОЖ КРЫХОВЯК ("Локомотив")

Возраст: 28 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 18 миллионов евро

Возраст: 24 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 20 миллионов евро

Возраст: 22 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 14 миллионов евро

Правый вингер — ЭМИЛИАНО РИГОНИ ("Зенит")

Возраст: 25 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 7,5 миллиона евро

Левый вингер — КВИНСИ ПРОМЕС ( "Спартак"

Возраст: 26 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 24 миллиона евро

Форвард — ФЕДОР СМОЛОВ ("Локомотив")

Возраст: 28 Трансферная стоимость (по данным Transfermerkt): 14 миллионов евро

Итоговая схема: