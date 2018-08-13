Сирийский министр попросил Германию отменить санкции

ДАМАСК, 13 авг — РИА Новости . Министр местного управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф, возглавляющий координационный комитет страны по возвращению беженцев, обратился через журналистов к властям Германии с просьбой отменить санкции против Сирии, что поможет возвращению беженцев на родину.

Ранее сообщалось, что более 1,7 миллиона сирийских беженцев изъявили желание вернуться в свои дома из девяти стран мира, больше всего желающих — в Ливане, Турции и Германии.

"Я хочу через вас обратиться к правительству Германии и попросить отменить односторонние санкции в отношении Сирии", — сказал Махлюф в ходе пресс-конференции, обращаясь к немецкому журналисту.

По его мнению, санкции европейских стран в отношении Сирии навязаны со стороны США, они тормозят развитие экономики и мешают послевоенному восстановлению страны.

Махлюф отметил, что в случае отмены санкций в отношении Сирии ускорится процесс возвращения беженцев на родину, а это ускорит восстановление страны.

Как сообщалось ранее, власти Сирии создали координационный штаб по возвращению беженцев на родину, который возглавил Махлюф. Структура тесно взаимодействует со штабом, который функционирует в Национальном центре управления обороной РФ

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