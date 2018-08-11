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Китайские компании получают все больше доходов благодаря реализации проектов вдоль «Пояса и пути»
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Китайские компании получают все больше доходов благодаря реализации проектов вдоль «Пояса и пути» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 11 августа /Синьхуа/ — Совокупный объем доходов китайских компаний от выполнения подрядных контрактов по инженерным проектам в странах вдоль «Пояса и пути» вырос на 17,8 процента в первой половине 2018 года.
По данным, опубликованным Министерством коммерции, в первом полугодии такой показатель составил 38,95 млрд долл. США или 53,5 процента от общих доходов всех китайских компаний от выполнения подрядных контрактов по инженерным проектам за рубежом.
Китайские компании в январе-июне подписали 1922 подрядного контракта на строительство в 61 стране, охваченной инициативой «Пояса и пути», суммарной стоимостью 47,79 млрд долл. США.
В Минкоммерции также сообщили, что китайские компании в первом полугодии нынешнего года вложили в странах вдоль «Пояса и пути» прямые инвестиции в размере 7,68 млрд долл. США со снижением на 15 процентов против первого полугодия 2017 года.
Инвестиции в основном были направлены в Сингапур, Лаос, Малайзию, Вьетнам, Пакистан, Таиланд и Камбоджу.
Научный сотрудник Академии общественных наук Китая Ли Тяньго отметил, что инициатива «Пояс и путь» помогает Китаю и странам, охваченным этой инициативой, в достижении консенсусов в инфраструктурном строительстве, которое представляет собой узкое место, ограничивающее экономический рост Азии.
В этом году отмечается 5-летие реализации инициативы «Пояс и путь», целью которой является формирование транспортных сетей для соединения Азии с Европой, Африкой и остальной частью мира и содействие общему развитию всех охваченной ей стран.
В первом полугодии внешний товарооборот КНР вырос на 7,9 процента против того же периода 2017 года. В частности, темпы роста торговли со странами вдоль «Пояса и пути» оказались на 2,5 процентного пункта выше общенационального показателя, свидетельствуют данные таможенной службы. -0-
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