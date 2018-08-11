Китайские компании получают все больше доходов благодаря реализации проектов вдоль «Пояса и пути»

Пекин, 11 августа / Синьхуа / — Совокупный объем доходов китайских компаний от выполнения подрядных контрактов по инженерным проектам в странах вдоль «Пояса и пути» вырос на 17,8 процента в первой половине 2018 года.

По данным, опубликованным Министерством коммерции, в первом полугодии такой показатель составил 38,95 млрд долл. США или 53,5 процента от общих доходов всех китайских компаний от выполнения подрядных контрактов по инженерным проектам за рубежом.

Китайские компании в январе-июне подписали 1922 подрядного контракта на строительство в 61 стране, охваченной инициативой «Пояса и пути», суммарной стоимостью 47,79 млрд долл. США.

В Минкоммерции также сообщили, что китайские компании в первом полугодии нынешнего года вложили в странах вдоль «Пояса и пути» прямые инвестиции в размере 7,68 млрд долл. США со снижением на 15 процентов против первого полугодия 2017 года.

Инвестиции в основном были направлены в Сингапур, Лаос, Малайзию, Вьетнам, Пакистан, Таиланд и Камбоджу.

Научный сотрудник Академии общественных наук Китая Ли Тяньго отметил, что инициатива «Пояс и путь» помогает Китаю и странам, охваченным этой инициативой, в достижении консенсусов в инфраструктурном строительстве, которое представляет собой узкое место, ограничивающее экономический рост Азии.

В этом году отмечается 5-летие реализации инициативы «Пояс и путь», целью которой является формирование транспортных сетей для соединения Азии с Европой, Африкой и остальной частью мира и содействие общему развитию всех охваченной ей стран.