Умница Илон Маск, или как получить миллион за маленький пост в Twitter

Мнение о том, что Илон Маск с легкостью делает деньги из воздуха, похоже, окончательно укоренилось.

Знаменитый изобретатель, инженер и талантливый предприниматель Илон Маск заявил: он готов полностью выкупить компанию Tesla, но только в том случае, если стоимость акций будет составлять 420 долларов. Соответствующий пост мудрый совладелец разместил в своем Твиттере (Twitter):

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.

— Elon Musk (@elonmusk) 7 августа 2018 г.

Парадоксально, но спустя некоторое время после публикации этой записи стоимость акций действительно возросла, причем сразу на 11 процентов. В итоге она составила 380 долларов.

На данный момент Илон Рив Маск является главным акционером легендарной Tesla. Но несмотря на то, что изобретатель основал компанию самостоятельно, его доля в ней составляет лишь 20 процентов.