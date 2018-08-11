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Умница Илон Маск, или как получить миллион за маленький пост в Twitter
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Умница Илон Маск, или как получить миллион за маленький пост в Twitter 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Мнение о том, что Илон Маск с легкостью делает деньги из воздуха, похоже, окончательно укоренилось.
Знаменитый изобретатель, инженер и талантливый предприниматель Илон Маск заявил: он готов полностью выкупить компанию Tesla, но только в том случае, если стоимость акций будет составлять 420 долларов. Соответствующий пост мудрый совладелец разместил в своем Твиттере (Twitter):
Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.
— Elon Musk (@elonmusk) 7 августа 2018 г.
Парадоксально, но спустя некоторое время после публикации этой записи стоимость акций действительно возросла, причем сразу на 11 процентов. В итоге она составила 380 долларов.
На данный момент Илон Рив Маск является главным акционером легендарной Tesla. Но несмотря на то, что изобретатель основал компанию самостоятельно, его доля в ней составляет лишь 20 процентов.
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