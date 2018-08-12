Китай утвердил заявки трех компаний на проведение IPO

Пекин, 12 августа / Синьхуа / — Китайский комитет по контролю над ценными бумагами утвердил заявки трех компаний на первую публичную эмиссию акций /IPO/ на фондовом рынке.

В рамках IPO эти компании смогут привлечь до 4,2 млрд юаней /около 613,5 млн долларов США/, говорится в заявлении комитета.

Две компании, «Bank of Changsha» и «Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology», разместят свои акции на Шанхайской фондовой бирже, третья, «Chengdu Spaceon Electronics», — на Шэньчжэньской фондовой бирже.

В соответствии с действующими в Китае правилами IPO, размещение акций регулируется Китайским комитетом по контролю над ценными бумагами. Китай постепенно переходит от нынешней системы утверждения IPO к более рыночно-ориентированной системе. -0-