Силуанов предупредил об опасности доллара

«Доллар становится рисковым инструментом для расчетов, продажа нефти возможна на национальные валюты», — сказал он.

Силуанов пояснил, что Россия заметно уменьшила вложения своих резервов в американские активы.

«По сути, уже доллар, который считался мировой валютой … становится рисковым инструментом для расчетов», — сказал глава Минфина.

По его словам, в данный момент правительство не планирует закрывать американские компании в России, так как там работают и россияне.