Силуанов предупредил об опасности доллара 

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что доллар становится не самым надежным инструментом при расчетах, сообщает BFM.
«Доллар становится рисковым инструментом для расчетов, продажа нефти возможна на национальные валюты», — сказал он.
Силуанов пояснил, что Россия заметно уменьшила вложения своих резервов в американские активы.
«По сути, уже доллар, который считался мировой валютой … становится рисковым инструментом для расчетов», — сказал глава Минфина.
По его словам, в данный момент правительство не планирует закрывать американские компании в России, так как там работают и россияне.
Накануне сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов заявил, что Россия может ответить на анонсированные недавно Вашингтоном новые американские санкции целым рядом жестких мер, в том числе, прекратив сотрудничество в космосе, самолетостроении, а также постепенно отказавшись от расчетов в долларах. По его словам, такие меры уже прорабатываются.