Ещё
Силуанов предупредил об опасности доллара
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.10
$
67.50
76.65
77.37
Прогноз
13.08 – 20.08
$
64.00
74.40
Индексы и котировки Brent
72.96
+0.00 Золото
1211.32
–0.01 РТС
1056.93
–0.66
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1412
–0.0248
29.07
1.1659
09.08
05.08
31.07

Силуанов предупредил об опасности доллара 

Рамблер 1 час назад
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что доллар становится не самым надежным инструментом при расчетах, сообщает BFM.
«Доллар становится рисковым инструментом для расчетов, продажа нефти возможна на национальные валюты», — сказал он.
Силуанов пояснил, что Россия заметно уменьшила вложения своих резервов в американские активы.
«По сути, уже доллар, который считался мировой валютой … становится рисковым инструментом для расчетов», — сказал глава Минфина.
По его словам, в данный момент правительство не планирует закрывать американские компании в России, так как там работают и россияне.
Накануне сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов заявил, что Россия может ответить на анонсированные недавно Вашингтоном новые американские санкции целым рядом жестких мер, в том числе, прекратив сотрудничество в космосе, самолетостроении, а также постепенно отказавшись от расчетов в долларах. По его словам, такие меры уже прорабатываются.
Комментарии69  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предостерегли от покупки валюты422
В России готовятся новые пенсионные изменения
На Украине сделали неожиданное признание о «Северном потоке — 2»10
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту31
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье1
Видео
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Экономика
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение