Министр финансов задумался о частичном отказе от доллара 

По словам Антона Силуанова, американская валюта является ненадежным инструментом для расчетов в международной торговле. В связи с этим чиновник не исключил перехода на рубль при торговле нефтью. Силуанов добавил, что правительство не собирается закрывать американские компании, работающие в России. «В настоящее время каких-либо ограничений нет. Это как, например, взять и закрыть McDonald’s: в этих компаниях работают наши граждане», — пояснил Силуанов телеканалу «Россия 1».
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара готовится перейти на расчеты в национальных валютах в торговле со своими крупнейшими партнерами — Китаем, Россией, Ираном и Украиной. По его словам, Турция готова рассчитываться в национальных валютах и с европейскими странами, если те захотят «избавиться от оков доллара».