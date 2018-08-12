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Силуанов: Доллар становится ненадежным инструментом в мировой торговле
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Силуанов: Доллар становится ненадежным инструментом в мировой торговле 

Российская Газета 1 час назад
В этой связи он не исключил переход на национальные валюты вместо доллара, в частности, при торговле нефтью. «Не исключено. Мы существенно уменьшили наши вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов», — заявил он в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Фрагмент беседы был показан на телеканале «Россия 1».
Между тем накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что власти его страны сейчас готовят план по переходу Турции на торговлю в национальных валютах с Россией, Китаем, Ираном и Украиной. При этом он подчеркнул, что на эти страны приходится самый большой объем двусторонней торговли.
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